Производители пива столкнулись с нехваткой стеклянных бутылок – внесите свой вклад и сдайте стеклянную тару!

В связи с тем, что ранее часть стеклянных бутылок поставлялась из России, после начала войны Сакускому пивоваренному заводу пришлось искать альтернативных поставщиков из других стран, так как все деловое сотрудничество с российскими и белорусскими предприятиями было полностью прекращено. По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода Яана Хярмса, в результате нехватки европейских поставщиков и горячего сезона поиск стеклянных бутылок превратился в весьма сложную задачу.

Кроме того, закупочная стоимость стеклянных бутылок в зависимости от типа и места производства увеличилась в пределах 20–80%. «Проблема заключается в том, что российские предприятия поставляли на европейский рынок очень значительное количество стекла. У нас также были партнеры, заводы которых находились в России, но теперь мы вынуждены искать им альтернативы. Недостаточное число европейских поставщиков и горячий сезон привели к тому, что найти новые бутылки стало очень сложно, так как у местных производителей обычно отсутствуют производственные мощности, достаточные для сотрудничества с новыми клиентами. Эта проблема касается не только Эстонии, но и всей Европы», – объяснил Хярмс.