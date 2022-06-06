После начала войны и прекращения сотрудничества с Россией и Беларусью Сакуский пивоваренный завод, аналогично другим производителям пива, столкнулся с проблемами с поставкой стеклянных бутылок. Чтобы избежать возможного дефицита бутылок, завод призывает людей не копить у себя дома тару слишком долго – вместо этого ее лучше при первой возможности возвращать посредством системы залоговой тары.
Производители пива столкнулись с нехваткой стеклянных бутылок – внесите свой вклад и сдайте стеклянную тару!
В связи с тем, что ранее часть стеклянных бутылок поставлялась из России, после начала войны Сакускому пивоваренному заводу пришлось искать альтернативных поставщиков из других стран, так как все деловое сотрудничество с российскими и белорусскими предприятиями было полностью прекращено. По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода Яана Хярмса, в результате нехватки европейских поставщиков и горячего сезона поиск стеклянных бутылок превратился в весьма сложную задачу.
Кроме того, закупочная стоимость стеклянных бутылок в зависимости от типа и места производства увеличилась в пределах 20–80%. «Проблема заключается в том, что российские предприятия поставляли на европейский рынок очень значительное количество стекла. У нас также были партнеры, заводы которых находились в России, но теперь мы вынуждены искать им альтернативы. Недостаточное число европейских поставщиков и горячий сезон привели к тому, что найти новые бутылки стало очень сложно, так как у местных производителей обычно отсутствуют производственные мощности, достаточные для сотрудничества с новыми клиентами. Эта проблема касается не только Эстонии, но и всей Европы», – объяснил Хярмс.
Хярмс заверил, что ни одно из любимых изделий предприятия не исчезнет с прилавков магазинов вследствие нехватки стеклянных бутылок. Тем не менее Сакуский пивоваренный завод был вынужден начать выпускать некоторые новинки, которые планировалось разливать в бутылки, в форме баночных изделий. Запуск некоторых новых изделий в этом году и вовсе был отложен. «Мы надеемся и прилагаем все силы для того, чтобы ситуация изменилась по крайней мере к концу горячего сезона – сейчас мы ведем с рядом европейских производителей стеклянных изделий переговоры относительно больших объемов», – объяснил Хярмс.
Чтобы благополучно пережить лето и иметь возможность предлагать любимые напитки в привычной таре, Сакуский пивоваренный завод призывает людей не копить у себя дома тару слишком долго – ее нужно при первой возможности возвращать посредством системы залоговой тары.
«Мы действительно хотим по-прежнему радовать людей их любимыми напитками, стремясь к тому, чтобы для потребителя ничего не изменилось в части тары, доступности товаров и прочего. Мы усердно работаем ради этого каждый день. Однако я хотел бы призвать и самих потребителей помочь нам в этой неожиданной ситуации и в изменившихся условиях. Если у вас дома скопилась тара, не давайте ей долго лежать в гараже или сарае – при первой возможности вывезите и направьте ее в повторное обращение через систему залоговой тары», – подчеркнул Яан Хярмс.
По данным Eesti Pandipakend, жители Эстонии прилежно возвращают залоговую тару. В прошлом году эстонские потребители направили обратно в оборот рекордное количество залоговой тары – в общей сложности около 330 миллионов единиц как одноразовой, так и многократно используемой тары.