Эстонская консервативная народная партия проголосовала в среду в Рийгикогу против законопроекта о начальном образовании. Председатель фракции Хенн Пыллуаас и заместитель председателя Мооника Хельме рассудили, что, по мнению EKRE, этот законопроект откроет двери для русификации эстонских детей. Что им на это ответит Министерство образования и науки, спрашивает Postimees?
В министерстве успокаивают EKRE: эстонские дети не станут инструментом русификации
Хенн Пыллуаас, выступавший от имени EKRE, пояснил, что проект дает право на использование другого языка или языков обучения в детском саду в дополнение к эстонскому в пределах 50 процентов. «Хотя правительство представляет законопроект о дошкольном образовании как меру по эстонизации русскоязычных школ, на самом деле он открывает двери для русификации эстонских детей», — сказал Пыллуаас.
Трийн Расс, руководитель отдела дошкольного образования Министерства образования и науки, говорит, что новый закон о дошкольном образовании и уходе за детьми больше прежнего основан на потребностях детей и семей, и создает лучшие условия для обеспечения развития детей.
Положение о языке в законе о дошкольном образовании и уходе за детьми предписывает, что языком обучения детей в возрасте от 3 лет является эстонский язык. «По сути это означает, что язык обучения в детском саду полностью эстонский, и исходя из проекта, местное самоуправление обязано это обеспечить», — подчеркнула Расс. «Действительно, проект дает местному самоуправлению право допускать в детском саду детей с иным родным языком к обучению на родном языке при условии, что другой язык обучения не составляет более 50% учебно-воспитательной деятельности, и обязательно в такой группе должно быть обеспечено по крайней мере 50% работы на эстонском», — отметила Расс.
Пыллуаас: дети становятся инструментом интеграции
Законопроект также предусматривает, что в каждой группе должен быть хотя бы один штатный преподаватель на полной ставке с уровнем эстонского языка С1 не позднее, чем через пять лет. По словам Пыллуааса, EKRE видит и здесь явную угрозу, потому что в районах, где неэстоноязычное население составляет большинство, эстоноязычные дети будут использоваться в качестве инструментов для интеграции.
«Будут сформированы группы детских садов, где эстоноязычные дети станут принудительно вводиться в русскоязычную среду. Ни эстоноязычные, ни иноязычные дети не получат качественного обучения в такой среде. Давая возможность формировать двуязычные группы, государство работает против задачи, чтобы все виды деятельности были возможны на эстонском языке повсюду в Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа и Ласнамяэ. Для всех детей в Эстонии должна сохранятся возможность получать образование в детских садах полностью на эстонском языке», — заявил Пыллуаас.
Расс прокомментировала это заявление таким образом, что согласно действующему Закону о дошкольных детских учреждениях, местное самоуправление имеет право установить другой язык обучения в группах в объеме 100 процентов. «Многие органы местного самоуправления воспользовались этой возможностью для создания детских садов или групп с русским языком обучения. Однако законопроект такой возможности не предусматривает, говоря о том, что не позднее 2027 года все сегодняшние группы детских садов с русским языком обучения должны обеспечивать 50% еженедельной учебно-воспитательной деятельности на эстонском языке», — сообщила Расс.
«Таким образом, проект не представляет опасности, что детские сады с эстонским языком обучения станут наполовину иноязычными», — сказала Расс, добавив, что, вопреки сказанному, цель разработки проекта — дать возможность сегодняшним русскоязычным детским садам поддерживать родной язык детей, но и обеспечить им в объеме 50% эстонское обучение.
Расс добавила, что министерство четко заявило, что если родитель хочет, чтобы его ребенок обучался только на эстонском языке, местное самоуправление должно учесть пожелания семьи и предоставить ребенку место в детском саду с полностью эстонским языком обучения. «Второй язык обучения может использоваться в детском саду или группе только в том случае, если на это изъявили желание все родители и при условии, что в детском саду или группе, в которых используется другой язык, не менее 50% языка обучения обеспечивается на эстонском», — подчеркнула Расс.
Это означает, что согласно законопроекту, отклоненному EKRE и Центристской партией, никто не может быть принужден к участию в группе детского сада с другим языком обучения против воли или желания родителей. «Законопроект о дошкольном образовании и уходе за детьми сохраняет стопроцентно эстоноязычный детский сад и гарантирует конституционное право каждого ребенка на получение образования на эстонском языке», - подчеркнула Расс.
Министерство: местные органы власти не получат новых обязательств
Мооника Хельме пояснила, что против законопроекта проголосовали еще и по той причине, что он заложил принципы инклюзивного образования также и в дошкольных детских учреждениях, а это означает, что местное самоуправление должно с нового года оказывать все услуги поддержки всем детям с особыми потребностями в образовании. «Иными словами, государство принимает закон и налагает обязательства, которые невозможно выполнить, потому что в школах не хватает специалистов по поддержке детей с особыми потребностями в образовании, не говоря уже о том, что денег не дают, а обязательства накладывают», — написала Мооника Хельме.
«Многие обязанности местного самоуправления, на которые указало EKRE в связи с проектом, на самом деле не новы, они уже сейчас есть у местных самоуправлений. Действующий Закон о дошкольных детских учреждениях предусматривает, что в детском саду ребенку должны быть предоставлены услуги логопеда и специального педагога или другие вспомогательные услуги, и такое же обязательство возлагается на местное самоуправление законом о дошкольном образовании и уходе за детьми», — Расс опровергла утверждение Мооники Хельме.
Расс заметила, что если сегодня самоуправление не предлагает ребенку предусмотренные законом услуги поддержки, то действительно, эти вспомогательные услуги должны быть предоставлены местным самоуправлением для обеспечения благополучия и развития ребенка.
«Но, как уже сказано, эти обязанности у них есть и сегодня. Проект предусматривает организацию и приведение к единообразию системы оказания вспомогательных услуг во всей сфере образования. Это необходимо для поддержки более плавного перехода ребенка с одной ступени образования на другую и для обеспечения более всесторонней поддержки ребенка и семьи на пути образования, отвечающему развитию и потребностям ребенка», — добавила Расс.