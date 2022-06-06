В министерстве успокаивают EKRE: эстонские дети не станут инструментом русификации

«Будут сформированы группы детских садов, где эстоноязычные дети станут принудительно вводиться в русскоязычную среду. Ни эстоноязычные, ни иноязычные дети не получат качественного обучения в такой среде. Давая возможность формировать двуязычные группы, государство работает против задачи, чтобы все виды деятельности были возможны на эстонском языке повсюду в Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа и Ласнамяэ. Для всех детей в Эстонии должна сохранятся возможность получать образование в детских садах полностью на эстонском языке», — заявил Пыллуаас.

Расс прокомментировала это заявление таким образом, что согласно действующему Закону о дошкольных детских учреждениях, местное самоуправление имеет право установить другой язык обучения в группах в объеме 100 процентов. «Многие органы местного самоуправления воспользовались этой возможностью для создания детских садов или групп с русским языком обучения. Однако законопроект такой возможности не предусматривает, говоря о том, что не позднее 2027 года все сегодняшние группы детских садов с русским языком обучения должны обеспечивать 50% еженедельной учебно-воспитательной деятельности на эстонском языке», — сообщила Расс.

«Таким образом, проект не представляет опасности, что детские сады с эстонским языком обучения станут наполовину иноязычными», — сказала Расс, добавив, что, вопреки сказанному, цель разработки проекта — дать возможность сегодняшним русскоязычным детским садам поддерживать родной язык детей, но и обеспечить им в объеме 50% эстонское обучение.