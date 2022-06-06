Зарубежные издания, пишущие о правительственном кризисе в Эстонии, подчеркивают давние связи Центристской партии с партией президента России Владимира Путина "Единая Россия" и полагают, что лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас пошла на риск, выдав министрам-центристам волчий паспорт, сообщает Postimees.
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"Железная леди устранила прокремлевскую партию": что пишут мировые СМИ о правительственном кризисе в Эстонии
"Железная леди устранила прокремлевскую партию": что пишут мировые СМИ о правительственном кризисе в Эстонии
The Times: "железная леди" прогнала пророссийскую партию
Британская газета The Times охарактеризовала премьер-министра Кайю Каллас как "железную леди", которая заслужила свое прозвище за непоколебимую поддержку Украины, и назвала лидера Партии реформ одним из самых видных антироссийских ястребов в Европе.
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