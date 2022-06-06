"Железная леди устранила прокремлевскую партию": что пишут мировые СМИ о правительственном кризисе в Эстонии

Зарубежные издания, пишущие о правительственном кризисе в Эстонии, подчеркивают давние связи Центристской партии с партией президента России Владимира Путина "Единая Россия" и полагают, что лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас пошла на риск, выдав министрам-центристам волчий паспорт, сообщает Postimees.