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"Железная леди устранила прокремлевскую партию": что пишут мировые СМИ о правительственном кризисе в Эстонии

rus.postimees.ee
"Железная леди устранила прокремлевскую партию": что пишут мировые СМИ о правительственном кризисе в Эстонии
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Peaminister Kaja Kallas reedel pressikonverentsil Stenbocki majas.
Peaminister Kaja Kallas reedel pressikonverentsil Stenbocki majas. Фото: Madis Veltman

Зарубежные издания, пишущие о правительственном кризисе в Эстонии, подчеркивают давние связи Центристской партии с партией президента России Владимира Путина "Единая Россия" и полагают, что лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас пошла на риск, выдав министрам-центристам волчий паспорт, сообщает Postimees.

The Times: "железная леди" прогнала пророссийскую партию

Британская газета The Times охарактеризовала премьер-министра Кайю Каллас как "железную леди", которая заслужила свое прозвище за непоколебимую поддержку Украины, и назвала лидера Партии реформ одним из самых видных антироссийских ястребов в Европе.

По данным газеты, Каллас уволила почти половину членов правительства, обвинив их в подрыве основных ценностей страны. В названии статьи The Times называет Центристскую партию пророссийской

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