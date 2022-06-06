Школьный учитель украл у работника МуПо телефон. Зачем?

«Весной прошлого года патруль МуПо получил вызов в Ыйсмяэ, где автомобиль Seat был припаркован прямо под запрещающим знаком. Женщина-работник МуПо едва успела сделать несколько фотографий на свой телефон, как к ней бросился мужчина, вырвал из ее рук телефон, сел в машину и уехал с места происшествия», — сообщила пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.

Потерпевшая сообщила о происшествии в полицию, личность вора была установлена. Удивительным образом оказалось, что это учитель гимназии, расположенной неподалеку от Таллинна.

История дошла до суда, и после изучения материалов, выслушав обе стороны и защитника, суд признал учителя виновным в преступлении - на него был наложен штраф в размере 2145 евро. Однако штраф не будет приведен в исполнение при условии, что преступник не совершит другого умышленного преступления в течение годичного испытательного срока. Похититель телефона обжаловал это решение, но госсуд не принял его апелляцию в производство.

Дело было урегулировано в порядке общего производства, которое потребовало много времени для всех сторон — суда, следственного МуПо и полиции — и все это из-за телефона стоимостью всего 279 евро.

Обвиняемый утверждал в суде, что его машина была припаркована правильно, а сотрудница МуПо якобы выглядела и вела себя как мародер или провокатор. Он также жаловался на то, что суд не проверил наличие у сотрудницы Муниципальной полиции необходимой квалификации для работы в правоохранительных органах.