ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ярвамаа загорелся грузовик союзников с боеприпасами

В военном грузовике союзников произошло небольшое возгорание. Хотя военнослужащие сами смогли его потушить, на место также вызвали спасателей. В состоянии готовности также находились спасатели из Пайде.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа подтвердила, что в 9.27 в центр тревоги поступило сообщение, что вблизи поселка Сяревере в волости Тюри горит грузовик.

«На место прибыла спасательная бригада из Тюри. На месте выяснилось, что огонь уже потушили порошковым огнетушителем. По предварительным данным, возгорание началось из-за неполадки в тормозной системе», - уточнила она.