Кохтла-Ярвеская школа Ярве в новом учебном году станет государственной школой

По словам министра Лийны Керсна, передача школы Ярве государству является важным шагом в плане действий по обучению на эстонском языке, который поможет поднять эстоноязычное образование в регионе на более высокий уровень. «Базовое образование было и остается обязанностью местного самоуправления. Школа Ярве была передана в ведомство государства по предложению экспертной группы плана действий по обучению на эстонском языке, чтобы укрепить эстоноязычное образование в преимущественно русскоязычном регионе. Ярвеская школа проделала очень хорошую работу, но мы хотим придать ей дополнительный импульс, чтобы образование на эстонском языке в Кохтла-Ярве ценилось и находилось на прочной основе», – сказала министр.

По словам мэра Кохтла-Ярве Тоомаса Наэля, мы можем только порадоваться тому, что стороны пришли к соглашению в очень хорошем темпе. «Мы обязательно продолжим в сотрудничестве с государством развивать эстоноязычное образование и в школах с языковым погружением», – пообещал мэр.

«Подписанный сегодня договор знаменует собой начало нового этапа в жизни школы Ярве», — сказала исполняющая обязанности директора школы Стелла Онкель. — Мы очень надеемся, что в новом учебном году ребенок, для которого родной язык не является эстонским, получит еще большую поддержку, а ребенок с эстонским родным, также получит опору. Все может стать только лучше, если мы сможем привлечь в школу помимо необходимых учителей важных опорных специалистов».

Министр Лийна Керсна при подписании договора сказала, что школа Ярве - сильная школа. «У детей, окончивших ее, нет стеклянного потолка на пути образования, они могут продолжить обучение в эстоноязычных учебных заведениях в соответствии со своими интересами», — сказала министр Керсна.

Школа Ярве является старейшей и пока единственной основной школой в городе с эстонским языком обучения, в которой обучается почти 300 учеников, около 70 процентов из которых происходят из двуязычных семей или семей с другим родным языком.