Заявление в ЗАГС скоро можно будет подать в цифровом виде

По словам председателя правовой комиссии Марека Юргенсона (Центристская партия), согласно действующему законодательству заявления как о заключении брака, так и о разводе можно подавать только в учреждениях записи актов гражданского состояния или у священнослужителя.

«Время ушло вперед, и теперь кажется естественным, что страна, гордящаяся своими цифровыми услугами, предоставляет возможность подавать эти заявки через электронный канал. Согласно законопроекту, заявление о заключении брака и разводе с цифровой подписью также можно подать нотариусу по интернету», — сказал Юргенсон.

Член комиссии Анти Пооламетс (EKRE) отметил, что согласно проекту, министр сможет своим постановлением уточнить, когда и какие группы пользователей могут пользоваться электронной услугой. «Если лицо, состоящее в браке, является гражданином другого государства и данные о его семейном положении отсутствуют в регистре народонаселения, может потребоваться предоставление дополнительных документов, для оформления которых создание электронной услуги затруднено. На мой взгляд, разумно, что подать заявление онлайн могут только граждане Эстонии. Возможность подачи электронного заявления не должна повышать риск заключения фиктивных браков», — сказал Пооламетс.

Брак по-прежнему будут заключаться чиновником или священнослужителем.

На заседании было указано, что также планируется создать электронную систему бронирования, через которую можно будет забронировать время для заключения брака в ЗАГСах. Также было указано, что двухэтапный порядок бракосочетания и расторжения брака, предусмотренный действующим законодательством, сохраняется, а это означает, что брак по-прежнему может быть заключен только лично работником ЗАГСа, нотариусом или священнослужителем.

Законопроект связан с развитием цифрового и электронного правительства. Создание возможностей подачи электронной заявки на заключение и расторжение брака является необходимой предпосылкой для объединения соответствующих услуг в единую и удобную службу событий. В сервис планируется добавить автоматическую смену имени и включить запрос новых документов, связанных со сменой имени.