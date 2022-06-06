Крупнейшие работодатели Эстонии повышают зарплату, но работники становятся все беднее

Крупные работодатели Эстонии — те, у кого, по данным Налогового департамента, в штате числится не менее тысячи человек, — вероятно, в данный момент с ужасом наблюдают за ростом цен. Даже если заработную плату поднимают, никто не сможет поднять ее настолько, чтобы справиться с 20-процентной инфляцией, которая сейчас бушует в Эстонии.