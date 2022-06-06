Многие из крупнейших работодателей Эстонии в последние месяцы повысили заработную плату и не исключают повышения зарплаты в будущем, но инфляция сведет на нет все повышения, пишет Postimees.
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Крупнейшие работодатели Эстонии повышают зарплату, но работники становятся все беднее
Крупнейшие работодатели Эстонии повышают зарплату, но работники становятся все беднее
Крупные работодатели Эстонии — те, у кого, по данным Налогового департамента, в штате числится не менее тысячи человек, — вероятно, в данный момент с ужасом наблюдают за ростом цен. Даже если заработную плату поднимают, никто не сможет поднять ее настолько, чтобы справиться с 20-процентной инфляцией, которая сейчас бушует в Эстонии.
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