Студия Postimees: почему президент Франции так настойчив в своем намерении «учитывать интересы России»?

- Визит главы МИДа России Сергея Лаврова в Белград не состоялся из-за позиции Черногории, Болгарии и Северной Македонии, которые отказались пропустить самолет российского министра. Сербия остается едва ли не единственной страной в Европе, не присоединившейся ни к каким санкциям в отношении РФ, но при этом интерес к евроинтеграции у властей Сербии довольно высок. Как будет вести себя Сербия в отношении России на фоне таких событий? Глава МИДа Сербии сам полетит в Москву? Или Сербия будет стараться хотя бы в какой-то степени дистанцироваться от режима Путина?

- В Балтийском море под руководством США начались крупномасштабные военно-морские учения сил НАТО, которые продлятся почти две недели. Перед началом учений Швецию посетил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли. Он сказал, что для США и других членов НАТО важно продемонстрировать солидарность с Финляндией и Швецией, и предстоящие учения – подходящий для этого момент. Можно ли сказать, что такие учения НАТО — это не только внешний сигнал альянса для РФ, но и в какой-то степени — внутренний, для Турции, которая продолжает противостоять вступлению Швецию и Финляндии в альянс?

- Издание Politico утверждает, что власти США не намерены снимать с РФ санкции в обмен на снятие блокады портов Украины. Неназванный собеседник издания расценил требования России на эту тему как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, «при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление». Будет ли Россия требовать на переговорах с Западом отказа от военной помощи Украине под прямой угрозой устроить глобальный продовольственный кризис?