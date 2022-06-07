Тюйр: Макрон ищет не способы поскорее завершить войну, а поводы почаще говорить о войне

- Это интересное предположение, но если рассуждать серьезнее, то мне кажется, что Сергей Лавров в последнее время нарочно делает вещи, которые повлекли бы за собой его отставку. Он все чаще ведет себя так, словно хочет покинуть свой пост. Он регулярно пытается совершить что-то такое, за что его бы сняли с этой должности. Например, говорит о еврейском происхождении Гитлера.

Уже довольно давно стало заметным, что Лавров хочет сложить с себя полномочия министра иностранных дел. А сейчас он особенно остро чувствует, что не может делать свое дело. Ведь не он руководит внешней политикой России. Этой политикой руководит только один человек. Или, быть может, маленькая кучка людей, которую можно определить как «коллективного Путина». Лавров сыт по горло всем этим. Поэтому он сейчас может позволить себе практически любые слова и поступки.