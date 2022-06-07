Тюйр: Макрон ищет не способы поскорее завершить войну, а поводы почаще говорить о войне

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил вчера, что Лондон направит Украине реактивные системы залпового огня М270, несмотря на предостережения Москвы. Ранее Владимир Путин заявил, что на поставки Западом оружия большой дальности Россия ответит ударами по новым целям. Однако, по словам Уоллеса, именно такое оружие нужно Украине, чтобы защититься от российской угрозы. Поэтому Украина его получит, а британские военные научат украинцев пользоваться этим оружием. О каких новых целях говорит Путин, когда комментирует новые поставки тяжелого вооружения Украине?
- Я думаю, что этими целями являются головы западных лидеров. В том смысле, что Владимир Путин по-прежнему занимается тем, что пытается запугать западных политиков, занимается шантажом, пытается диктовать миру свои условия. Он старается преподнести ситуацию так, что это как раз России приходится реагировать на какие-то недобрые деяния остального мира.
Я полагаю, что следующим шагом России будет очередное использование ядерного аргумента. Снова будут сказаны эти слова, что Россия не может полностью исключить возможность применения ядерного оружия. То есть идет такой очень привычный для внешней политики России шантаж. Увы, он находит хорошую среду восприятия в кругу тех западных лидеров, которые не хотели бы увидеть поражение России.
- Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил вчера, что российские войска ответят на отправку Западом Украине дальнобойных ракет тем, что оттеснят украинские силы еще дальше. На пресс-конференции в Москве Лавров сказал, что Россия готова отодвигать линию, с которой неонацисты могут угрожать России. Чаще всего российская власть рассказывает об украинских неонацистах российскому населению, но в этот раз Лавров отвечал британскому журналисту, то есть, по сути, указывал западному миру на то, что Запад поддерживает неонацистов. Подчеркнуто неадекватное поведение российских руководителей перед внешней аудиторией — это расчет на то, чтобы их сильнее боялись? Как ненормальных?