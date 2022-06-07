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Тюйр: Макрон ищет не способы поскорее завершить войну, а поводы почаще говорить о войне

Павел Соболев
Тюйр: Макрон ищет не способы поскорее завершить войну, а поводы почаще говорить о войне
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  • Сергей Лавров сознательно ведет себя так, чтобы его отправили в отставку
  • Россия может спровоцировать региональный продовольственный кризис, но не глобальный
  • Президенту Франции хочется быть гендиректором Евросоюза

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Кармо Тюйр среди прочего ответил на вопросы, касающиеся случаев вызывающего поведения российских дипломатов, а также вероятной мотивации президента Франции регулярно звонить по телефону Владимиру Путину.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил вчера, что Лондон направит Украине реактивные системы залпового огня М270, несмотря на предостережения Москвы. Ранее Владимир Путин заявил, что на поставки Западом оружия большой дальности Россия ответит ударами по новым целям. Однако, по словам Уоллеса, именно такое оружие нужно Украине, чтобы защититься от российской угрозы. Поэтому Украина его получит, а британские военные научат украинцев пользоваться этим оружием. О каких новых целях говорит Путин, когда комментирует новые поставки тяжелого вооружения Украине?

- Я думаю, что этими целями являются головы западных лидеров. В том смысле, что Владимир Путин по-прежнему занимается тем, что пытается запугать западных политиков, занимается шантажом, пытается диктовать миру свои условия. Он старается преподнести ситуацию так, что это как раз России приходится реагировать на какие-то недобрые деяния остального мира.

Я полагаю, что следующим шагом России будет очередное использование ядерного аргумента. Снова будут сказаны эти слова, что Россия не может полностью исключить возможность применения ядерного оружия. То есть идет такой очень привычный для внешней политики России шантаж. Увы, он находит хорошую среду восприятия в кругу тех западных лидеров, которые не хотели бы увидеть поражение России.

- Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил вчера, что российские войска ответят на отправку Западом Украине дальнобойных ракет тем, что оттеснят украинские силы еще дальше. На пресс-конференции в Москве Лавров сказал, что Россия готова отодвигать линию, с которой неонацисты могут угрожать России. Чаще всего российская власть рассказывает об украинских неонацистах российскому населению, но в этот раз Лавров отвечал британскому журналисту, то есть, по сути, указывал западному миру на то, что Запад поддерживает неонацистов. Подчеркнуто неадекватное поведение российских руководителей перед внешней аудиторией — это расчет на то, чтобы их сильнее боялись? Как ненормальных?

- Это интересное предположение, но если рассуждать серьезнее, то мне кажется, что Сергей Лавров в последнее время нарочно делает вещи, которые повлекли бы за собой его отставку. Он все чаще ведет себя так, словно хочет покинуть свой пост. Он регулярно пытается совершить что-то такое, за что его бы сняли с этой должности. Например, говорит о еврейском происхождении Гитлера.

Уже довольно давно стало заметным, что Лавров хочет сложить с себя полномочия министра иностранных дел. А сейчас он особенно остро чувствует, что не может делать свое дело. Ведь не он руководит внешней политикой России. Этой политикой руководит только один человек. Или, быть может, маленькая кучка людей, которую можно определить как «коллективного Путина». Лавров сыт по горло всем этим. Поэтому он сейчас может позволить себе практически любые слова и поступки.

- В Черном море продолжается блокада украинских портов. О том, что власти США не намерены снимать с России санкции за разблокировку портов Украины, со ссылкой на неназванные источники сообщило вчера издание Politico. Собеседник издания расценил требования России на эту тему как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление. Насколько сильным козырем в руках России является блокировка поставок украинского зерна? Будет ли Россия требовать на переговорах с Западом отказа от военной помощи Украине под прямой угрозой устроить глобальный продовольственный кризис?

- Представление о том, что Россия может устроить именно глобальный кризис продовольствия, все-таки является преувеличением. Конечно, эти поставки из Украины очень важны, но все-таки на их долю приходится только 15-20 процентов от поставок такого рода во всем мире. Скорее, речь идет об угрозе регионального кризиса, но эта угроза действительно очень остро касается некоторых стран, которые полностью зависят именно от поставок из Украины.

Это страны Африки, страны Ближнего Востока. Очень важно понимать, что Россия делает расчет именно на эти конкретные государства. Казалось бы, с точки зрения влияния на мировую политику у этих государств нет сколь-нибудь значительного веса, однако каждая такая страна имеет свой голос в ООН. Таким образом, на самом деле главной ставкой России в этой игре является не столько создание какого-то глобального кризиса, сколько обеспечение себе поддержки от этих государств при голосованиях в ООН. Или хотя бы занятия ими нейтральной позиции при голосовании по каким-то резолюциям.

- Вчера в ООН глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил РФ в военных преступлениях и продовольственном шантаже, в ответ на что российский посол Василий Небензя демонстративно ушел из зала. Мишель проводил его язвительной репликой. Такой инцидент — это свидетельство того, что России и Западу будет очень трудно договориться о решении вопроса с украинскими поставками? Или за выходкой Небензи не стоит ничего особенного, и это была просто работа на телекартинку для внутрироссийской аудитории?

- Да, у такого поведения нет никаких других мотиваций, кроме желания выставить себя крутым. По крайней мере, на словах. Логика примерно такая, что если, мол, мы не можем завоевать Украину, то хотя бы можем хлопнуть дверью на заседании ООН. Ко всему прочему, также важно, что на такие поступки всегда обращают внимание. На такие демарши гарантированно отреагирует не только российская, но и мировая пресса. В результате у российской пропаганды появляются дополнительные возможности. Например, сообщить, что даже New York Times цитирует российского министра или посла. Это довольно циничная схема, но она обычно работает эффективно.

- На минувших выходных президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью французскому телевидению, что, с его точки зрения, нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, можно было найти выход с помощью дипломатии. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сказал чуть позднее, что призывы Макрона не унижать Россию сейчас унижают Францию, и напомнил, что Россия унизила сама себя, развязав кровавую захватническую войну. Почему Макрон пытается продолжать звонить Путину и уговаривать его прекратить войну, если Путин не слушает Макрона уже более трех месяцев?

- Нужно признать, что поведенческая модель французского президента довольно сильно похожа на поведенческую модель российских дипломатов. Суть этих моделей состоит в том, что нужно говорить очень громкие слова. Цель Макрона — не в завершении этого конфликта, а в том, чтобы постоянно говорить о нем. Логика такого поведения опять-таки довольно цинична, но предельно понятна: если ты постоянно говоришь о самых крупных и важных вещах, происходящих в мире, ты являешься объектом всеобщего внимания.

Конечно, когда Макрон сказал, что Россия совершила историческую ошибку, напав на Украину, он не лукавил. Дело в том, что во французском взгляде на мировую политику традиционно очень сильна идея баланса сил. Этот баланс нельзя нарушать. Большая держава не должна оказываться в роли проигравшей, но она и не должна позволять себе больше, чем позволяют другие большие державы.

Россия нарушила этот баланс, нарушила стабильность в мире, и Франция, конечно, считает, что это плохо. Но Макрону ужасно хочется быть частью эдакого глобального политического ландшафта. Он хочет быть гендиректором ЕС. И хочет быть главным мыслителем в Евросоюзе, по крайней мере, если говорить о вопросах международной политики. Склад ума Макрона таков, что ему просто хочется постоянно говорить очень громкими словами.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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