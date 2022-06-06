Ааду Муст: обвиняя Центристскую партию в «прокремлевскости», реформисты вредят Эстонии

Муст считает, что приведенные в иностранной прессе причины распада правительственной коалиции показывают, что внутренняя политика вышла за пределы национальных границ.

«При сегодняшней ситуации с безопасностью, подчеркивание того, что Центристская партия, которая возглавляла правительство с 2016 года и была партией премьер-министра, в некотором роде является прокремлевской, представляется не только неудачным, но и очень опасным шагом во внешней политике», — сказал Муст.

По его словам, это ставит печать не только на одной партии, но и на всей стране. «К сожалению, мы уже можем видеть это на основании того, что было написано в иностранной прессе».

Он заявил, что Юри Ратас, занимавший пост премьер-министра, и Центристская партия всегда отстаивали внешнеполитические интересы Эстонии и всестронне сотрудничали с союзниками. «Во время войны в Украине спикер Рийгикогу Юри Ратас, а также министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и многие другие выражали полную поддержку Украине, и это было высоко оценено. Я напоминаю о кандидатуре на временное членство в Совете Безопасности ООН и председательство Эстонии в Совете Европейского Союза. Отрицать все это во имя внутриполитических очков — опасный шаг», — заявил глава эстонской делегации в Балтийской ассамблее Муст.

По словам Муста, Партия реформ должна учитывать, что демонизация крупнейшей партии Эстонии имеет долгосрочные последствия не только внутри страны, но и за ее пределами. «Внешняя политика и политика в области безопасности были надпартийными, и мы всегда хорошо сотрудничали в Рийгикогу со всеми партиями в этих вопросах», — заявил он и добавил, что возникает вопрос, есть ли у Партии реформ надежда и желание править до скончания веков, учитвая, что она пытается вызвать как можно больше сомнений и опасений в отношении демократически избранной парламентской партии.