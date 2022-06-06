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В Эстонии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

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В Эстонии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy
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An Apache attack helicopter of the US Army stands on the tarmac after arriving at the US Air Base in Ramstein, western Germany, on February 22, 2017. The first attack helicopters of the US Army, intended to be deployed during military exercises with NATO partners for the operation "Atlantic Resolve", arrived for a stopover in Ramstein. / AFP PHOTO / dpa / Martin Goldhahn / Germany OUT
An Apache attack helicopter of the US Army stands on the tarmac after arriving at the US Air Base in Ramstein, western Germany, on February 22, 2017. The first attack helicopters of the US Army, intended to be deployed during military exercises with NATO partners for the operation "Atlantic Resolve", arrived for a stopover in Ramstein. / AFP PHOTO / dpa / Martin Goldhahn / Germany OUT Фото: MARTIN GOLDHAHN/AFP

В понедельник, 6 июня, в Эстонии и Латвии начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy 2202. Они нацелены на отработку защиты воздушного пространства стран Балтии.

Подобные учения проводятся трижды в год. В ходе маневров отлаживаются процедуры управления и связи, а также элементы обеспечения контроля за воздушным пространством. В частности, обыгрываются сценарии потери связи с последующим эскортированием потерявшего связь самолета, обнаружение малоскоростных летательных аппаратов, проведение поисковых и спасательных работ.

Помимо расквартированных на авиабазе Эмари и Шауляй истребителей миссии охраны воздушного пространства НАТО ВВС Франции и Испании в учениях участвуют самолеты Финляндии, Германии, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции – в общей сложности более десятка машин.

В Эстонии занятия будут проходить с 6 по 9 июня в промежутке 09:00 – 18:00.

Серия учений Ramstein Alloy была запущена в 2008 году. Она ориентрована на отработку процедур охраны воздушного пространства стран Балтии и налаживание взаимодействия между союзниками и странами-партнерами НАТО.

Дежурные звенья миссии охраны воздушного пространства НАТО меняются каждые четыре месяца. Истребители размещаются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляй в Литве.

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