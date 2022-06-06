Языковая инспекция не дремлет: сайт Спасательного департамента нарушает Закон о языке?

В своем письме в Минюст Ильмар Томуск отметил, что в департамент поступила жалоба, в которой утверждается, что адреса электронной почты и доменные имена нескольких госорганов частично или полностью являются англоязычными. Например, домен Спасательного департамента — rescue.ee.

"По мнению подателя жалобы, это противоречит установленному Законом о языке требованию вести дела на эстонском языке и нарушает предусмотренное статьей 51 Конституции основное право каждого обращаться в государственный орган на эстонском языке", — указал Томуск. Он добавил, что заявитель предлагает Языковому департаменту принять меры для прекращения нарушения.

Томуск написал в Министерство юстиции, что Языковой департамент в принципе согласен с причинами, изложенными в жалобе. «Официальный язык Эстонской Республики — эстонский, и адреса электронной почты и доменные имена государственных учреждений могли бы быть на эстонском языке», — отметил Томуск.

Он добавил, что как адрес электронной почты государственного учреждения, так и доменное имя содержат важную информацию о государственном учреждении. «Однако, поскольку закон о языке не регулирует использование адресов электронной почты или доменных имен, у нас нет полномочий запрещать использование адресов электронной почты и доменных имен на иностранных языках», — подчеркнул Томуск.