В Языковой департамент была подана жалоба на англоязычные веб-адреса некоторых государственных учреждений Эстонии, в связи с чем руководитель департамента Ильмара Томуска запросил оценку у Министерства юстиции.
Языковая инспекция не дремлет: сайт Спасательного департамента нарушает Закон о языке?
В Языковой департамент была подана жалоба на англоязычные веб-адреса некоторых государственных учреждений Эстонии, в связи с чем руководитель департамента Ильмара Томуска запросил оценку у Министерства юстиции.
В своем письме в Минюст Ильмар Томуск отметил, что в департамент поступила жалоба, в которой утверждается, что адреса электронной почты и доменные имена нескольких госорганов частично или полностью являются англоязычными. Например, домен Спасательного департамента — rescue.ee.
"По мнению подателя жалобы, это противоречит установленному Законом о языке требованию вести дела на эстонском языке и нарушает предусмотренное статьей 51 Конституции основное право каждого обращаться в государственный орган на эстонском языке", — указал Томуск. Он добавил, что заявитель предлагает Языковому департаменту принять меры для прекращения нарушения.
Томуск написал в Министерство юстиции, что Языковой департамент в принципе согласен с причинами, изложенными в жалобе. «Официальный язык Эстонской Республики — эстонский, и адреса электронной почты и доменные имена государственных учреждений могли бы быть на эстонском языке», — отметил Томуск.
Он добавил, что как адрес электронной почты государственного учреждения, так и доменное имя содержат важную информацию о государственном учреждении. «Однако, поскольку закон о языке не регулирует использование адресов электронной почты или доменных имен, у нас нет полномочий запрещать использование адресов электронной почты и доменных имен на иностранных языках», — подчеркнул Томуск.
Таким образом, Языковой департамент переправил жалобу в Министерство юстиции и попросил их оценить, могут ли адреса электронной почты и доменные имена на иностранных языках рассматриваться как нарушающие административные требования к эстонскому языку, или же для изменения ситуации необходимо дополнить Закон о языке, добавив требование эстоноязычных доменных имен и адресов электронной почты для учреждений государственной и муниципальной власти.