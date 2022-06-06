Мартин Хельме: Партия реформ полощет грязное белье Эстонии в зарубежной прессе

По словам Хельме, правление EKRE решает, какие темы обязательно должны быть согласованы. «Вариант, который мы обсуждаем, — это формирование правительства с Центристской партией и «Отечеством». Это предложение, которое было сделано и на которое мы со своей стороны отреагируем», — сказал Хельме.

Мартина Хельме, по его собственным словам, не беспокоят прямолинейные заявления EKRE, которые также освещались в зарубежных СМИ - он также подчеркивает, что EKRE не отслеживает иностранные СМИ.

«Зарубежным СМИ эти темы скармливает Партия реформ. Это довольно глупое поведение - обращаться к иностранным СМИ, чтобы полоскать грязное белье своей страны. Потом ты возвращаешься и говоришь: смотрите, что у нас происходит и как о нас говорят за границей», — сказал Хельме.

«Я презираю такой комплекс неполноценности, когда ты строишь свое поведение в соответствии с тем, что думают другие», - добавил он.