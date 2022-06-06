Экс-министр: экологические темы в правительстве меньшинства останутся без внимания

«В этот день и в эту минуту я действительного этого не ожидал. Знание того, что в какой-то момент это закончится, было с самого начала», — прокомментировал Сависаар пятничное решение премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) об увольнении министров, входящих в партию партнера по коалиции.

По словам политика, правительство меньшинства создаст препятствия в привычном рабочем ритме Министерства окружающей среды.

«Мы обменялись впечатлениями, и все были немного удивлены, что это произошло так внезапно, — прокомментировал Сависаар. - Теперь им придется хорошо потрудиться, чтобы замещающий министр все же подписал все критические документы и некоторые темы продвинулись вперед, не вынуждая Министерство окружающей среды вставать в режим ожидания», — прокомментировал Сависаар. .

По его словам, важные экологические вопросы в правительстве меньшинства окажутся убранными под сукно. "Эти проблемы не будут решены или эти обсуждения не состоятся", - сказал он.

В целом политик доволен своей работой в министерстве, которое он возглавлял чуть более полугода.

«Всегда бывают вопросы, которые остались нерешенными. Конечно, хотелось бы, чтобы план развития лесного хозяйства попал в Рийгикогу. Вопросы обращения с отходами должны были решаться в кабинете правительства в этот четверг", - перечислил Сависаар незавершенные дела.