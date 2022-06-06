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Импортозамещение: эстонские предприниматели ищут работников в Молдове и Узбекистане

rus.postimees.ee
Импортозамещение: эстонские предприниматели ищут работников в Молдове и Узбекистане
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Ehitajad. Pilt on illustreeriv.
Ehitajad. Pilt on illustreeriv. Фото: Margus Ansu

Война в Украине вынудила эстонских предпринимателей ввозить рабочую силу из других стран, пишет портал DV.ee, уточняя, что особенно активно в Эстонию приезжают граждане Молдовы, Грузии и Узбекистана.

В течение многих лет предприниматели привозили большую часть временной рабочей силы из Украины, однако теперь ситуация изменилась: с начала войны в Департаменте полиции и погранохраны было зарегистрировано на 30% меньше украинских работников, чем за тот же период прошлого года, тогда как количество работников, приехавших из Молдовы, выросло на 197% в годовом сравнении.

Читайте подробнее на DV.ee.

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