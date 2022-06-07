МНЕНИЕ ⟩ Почему даже после Бучи в Украине есть те, кто верит Путину, а не своим глазам

Война в Украине вывела на мировую повестку вопрос об опасности пробелов в формировании ценностей внутри европейских государств, которым не уделялось должного внимания ранее. Так, к примеру, недавняя политическая гонка кандидатов в президенты Франции обнажила лояльность и доверие французов к политикам-проводникам интересов Путина в ЕС. Это тревожный сигнал, даже несмотря на то, что Мари Ле Пен под давлением международного сообщества скорректировала свою позицию.

Украина на своем опыте столкнулась с последствиями свободного распространения прокремлевских политической повестки. Эта война стала полем для важнейшего противостояния между идеями демократии и авторитаризма, поэтому осознание роли идеологий, владеющих умами людей по обе стороны баррикад, стало решающим фактором.

Сторонники российской агрессии в Украине

Тем не менее, феноменом остается приверженность и доверие политике Кремля среди украинцев – нации, продолжающей упорное и ожесточенное противостояние фактическому геноциду, осуществляемого российской армией. Спустя три месяца после начала войны, даже в Украине (не говоря уже о других странах, в которых проживают россияне) находятся люди, оправдывающие и поддерживающие вторжение России.

Подтверждением этому являются активные публичные дискуссии о том, что, якобы, украинцы сами заслужили оккупацию. Кроме того, в соцсетях повсеместно встречаются «пассивные» признаки одобрения вторжения – «лайки» соответствующих публикаций и подписка.