Судоходная компания Viking Line c сегодняшнего дня уплотняет летний график

Суда Viking Line Gabriella и Amorella, обслуживающие маршрут Хельсинки-Стокгольм, летом каждый день будут совершать рейс из Хельсинки в Таллинн и обратно, сообщает Viking.

Viking XPRS курсирует по маршруту Таллинн-Хельсинки-Таллинн три раза в день по пятницам и дважды в другие дни.

По словам директора по продажам Viking Line Филипа Шёстранда, туризм в Хельсинки, Таллинн и Стокгольм сократился во время пандемии Covid-19, в то время как интерес к поездкам на Аландские острова значительно вырос.

«В настоящее время кажется, что популярность Аландских островов сохраняется, и путешествия в Швецию восстанавливаются быстрыми темпами. Этим летом в Швеции было забронировано много автомобильных и рейсовых поездок», — сказал Шёстранд в пресс-релизе.