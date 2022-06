Автобусные компании надеются начать переговоры о финансировании на этой неделе

В минувший понедельник пять автобусных компаний - AS GoBus, Hansabuss AS, AS Atko Transport, AS Sebe и M.K. Reis-X OÜ - направили в департамент публичное обращение, в котором указывалось, что автобусное движение, организуемое по заказу государства, из-за роста цен на топливо, недостаточного финансирования и договоров, не учитывающих экономическую ситуацию, оказалось в ситуации, когда предстоящей осенью автобусное сообщение между городами и волостями при продолжении прежнего курса просто-напросто прекратится.