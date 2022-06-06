Компании, обслуживающие автобусные маршруты по заказу государства, надеются начать с Транспортным департаментом переговоры об увеличении субсидий уже на этой неделе.
Автобусные компании надеются начать переговоры о финансировании на этой неделе
В минувший понедельник пять автобусных компаний - AS GoBus, Hansabuss AS, AS Atko Transport, AS Sebe и M.K. Reis-X OÜ - направили в департамент публичное обращение, в котором указывалось, что автобусное движение, организуемое по заказу государства, из-за роста цен на топливо, недостаточного финансирования и договоров, не учитывающих экономическую ситуацию, оказалось в ситуации, когда предстоящей осенью автобусное сообщение между городами и волостями при продолжении прежнего курса просто-напросто прекратится.
В своем ответе автобусным компаниям генеральный директор Транспортного департамента Кайдо Падар сказал, что ведомство понимает их озабоченность ростом цен на топливо. При этом Падар не назвал дату, когда департамент будет готов встретиться с перевозчиками.
Глава Hansabuss Индрек Халлисте сообщил BNS в понедельник, что перевозчики предложили Транспортному департаменту провести встречу на этой неделе.