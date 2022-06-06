Авиакомпании SAS грозит банкротство: как это повлияет на возможности полетов эстоноземельцев?

В скандинавской прессе активно обсуждается, готовы ли владельцы снова спасать авиакомпанию и какие альтернативы могут ожидать SAS.

В случае банкротства SAS существует риск, что одним из владельцев SAS станет китайский государственный банк развития CDB, пишет Шведская радиовещательная корпорация SVT. Это связано с договорами обратной аренды самолетов, которые использует SAS, как и многие другие авиакомпании.

Шведские эксперты по безопасности оценивают такой сценарий как прямой риск для безопасности шведского государства, поскольку он позволит китайцам заполучить информацию о ключевых лицах Швеции — как они путешествуют, куда они путешествуют и когда.

Один из возможных сценариев, отмечает также издание, заключается в том, что шведское государство поможет авиакомпании предотвратить худший кризис, а затем продаст свою долю датскому государству.