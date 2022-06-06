Авиакомпания SAS недавно сообщила о квартальных убытках в размере 1,6 млрд шведских крон (152 млн евро). Увеличение расходов на авиационное топливо, рост курса доллара и превышение операционных расходов над доходами в очередной раз поставили SAS на грань банкротства, пишет Postimees со ссылкой на портал Trip.ee.
Авиакомпании SAS грозит банкротство: как это повлияет на возможности полетов эстоноземельцев?
В скандинавской прессе активно обсуждается, готовы ли владельцы снова спасать авиакомпанию и какие альтернативы могут ожидать SAS.
В случае банкротства SAS существует риск, что одним из владельцев SAS станет китайский государственный банк развития CDB, пишет Шведская радиовещательная корпорация SVT. Это связано с договорами обратной аренды самолетов, которые использует SAS, как и многие другие авиакомпании.
Шведские эксперты по безопасности оценивают такой сценарий как прямой риск для безопасности шведского государства, поскольку он позволит китайцам заполучить информацию о ключевых лицах Швеции — как они путешествуют, куда они путешествуют и когда.
Один из возможных сценариев, отмечает также издание, заключается в том, что шведское государство поможет авиакомпании предотвратить худший кризис, а затем продаст свою долю датскому государству.
Если бы SAS обанкротилась, пробелы на шведских и скандинавских маршрутах были бы быстро заполнены другими авиакомпаниями. С другой стороны, конкуренты скорее будут выполнять прямые рейсы, и мы, очевидно, лишимся большого количества стыковочных рейсов через Стокгольм и Копенгаген.