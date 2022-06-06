Рийна Сольман: коалиционные переговоры идут уже несколько дней

Правление "Отечества" и фракция партии в Рийгикогу в понедельник решили, что перед принятием решения о начале коалиционных переговоров будут заслушаны мнения всех парламентских партий, и решение будет принято в субботу.

Заместитель председателя партии Рийна Сольман сообщила, что председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер все эти дни вел переговоры с больничной койки; кроме того, обсуждения шли и внутри партии. «Переговоры идут уже несколько дней. Мы называем их консультациями», — сказала она.

На вопрос, есть ли у «Отечества» приоритетные темы в общении с другими парламентскими партиями, Сольман сказала, что как бывший министр народонаселения она поддерживает законопроект о семейных пособиях. Также важно перевести начальное образование на эстонский языке. «Хочу напомнить, что почему-то соцдемы за это не голосовали... Мы спрашиваем, почему?»

Недавно Центристская партия проголосовала в Рийгикогу против перевода дошкольного образования на эстонский язык. На вопрос, что будет делать "Отечество", если Центристская партия продолжит отказываться поддерживать переход на эстоноязычное образование, Сольман ответила: поживем-увидим.

По словам Солмана, Центристская партия в Таллинне уже давно демонстрирует свое отношение, удерживая русскоязычное население в русскоязычном пространстве. По словам Сольман, это делается ради голосов.