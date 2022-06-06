Cодержание энтерококков и кишечной палочки на популярном пляже превышает норму вдвое

Красный флаг ежегодно становится неизменным атрибутом водоканала Анне, но если обычно санитарно-микробиологическая напасть случается во второй половине лета, то в этот раз опасные бактерии в воде обнаружены в самом начале пляжного сезона, сообщила в понедельник "Актуальная камера".