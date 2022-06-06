Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Cодержание энтерококков и кишечной палочки на популярном пляже превышает норму вдвое

rus.postimees.ee
Cодержание энтерококков и кишечной палочки на популярном пляже превышает норму вдвое
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Anne kanali ääres lehvib punane lipp.
Anne kanali ääres lehvib punane lipp. Фото: Laila Kaasik

В Тарту пляжный сезон начался с запрета на купание в излюбленном месте отдыха горожан, сообщает Rus.ERR, уточняя, что анализы проб воды в канале Анне показали превышение норм содержания энтерококков и кишечной палочки.

Красный флаг ежегодно становится неизменным атрибутом водоканала Анне, но если обычно санитарно-микробиологическая напасть случается во второй половине лета, то в этот раз опасные бактерии в воде обнаружены в самом начале пляжного сезона, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Пляжные спасатели предполагают, что на качество воды может влиять выгуливание собак и обильные осадки.

Красный флаг на спасательной вышке отдыхающих от от купания, в полной мере не сдерживает, несмотря на риск плохого самочувствия.

Ключевые слова
Наверх