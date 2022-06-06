В Тарту пляжный сезон начался с запрета на купание в излюбленном месте отдыха горожан, сообщает Rus.ERR, уточняя, что анализы проб воды в канале Анне показали превышение норм содержания энтерококков и кишечной палочки.
Cодержание энтерококков и кишечной палочки на популярном пляже превышает норму вдвое
Cодержание энтерококков и кишечной палочки на популярном пляже превышает норму вдвое
Красный флаг ежегодно становится неизменным атрибутом водоканала Анне, но если обычно санитарно-микробиологическая напасть случается во второй половине лета, то в этот раз опасные бактерии в воде обнаружены в самом начале пляжного сезона, сообщила в понедельник "Актуальная камера".
Пляжные спасатели предполагают, что на качество воды может влиять выгуливание собак и обильные осадки.
Красный флаг на спасательной вышке отдыхающих от от купания, в полной мере не сдерживает, несмотря на риск плохого самочувствия.
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