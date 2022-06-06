Дефицит электроэнергии: президент США Джо Байден объявил в стране режим ЧС

"Я, президент США Джо Байден, объявляю режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В соответствии с указом Байдена, Минторгу США предоставляются дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Согласно документу, ведомству, в частности, следует на два года или до момента прекращения режима ЧС разрешить беспошлинный ввоз в США "некоторых элементов и модулей" для солнечных батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.