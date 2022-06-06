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Премьер-министр Каллас назвала преждевременными призывы к миру в Украине

BNS
Премьер-министр Каллас назвала преждевременными призывы к миру в Украине
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Peaminister Kaja Kallas kohtumisel Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga.
Peaminister Kaja Kallas kohtumisel Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего визита в Лондон заявила, что призывы к перемирию или миру в Украине являются преждевременными и нежелательными.

"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Премьеры двух стран отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна победить в этой войне, а агрессор - проиграть", - подчеркнула Каллас.

Онатакже заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".

По итогам встречи премьер-министры приняли совместное заявление, в котором основное внимание уделяется сотрудничеству Эстонии и Великобритании в области обороны и укрепления позиций НАТО в области обороны и сдерживания. "Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут вместе работать над созданием командной структуры на уровне дивизии в Эстонии", сообщила Каллас.

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