Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего визита в Лондон заявила, что призывы к перемирию или миру в Украине являются преждевременными и нежелательными.
Премьер-министр Каллас назвала преждевременными призывы к миру в Украине
"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
Премьеры двух стран отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна победить в этой войне, а агрессор - проиграть", - подчеркнула Каллас.
Онатакже заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".
По итогам встречи премьер-министры приняли совместное заявление, в котором основное внимание уделяется сотрудничеству Эстонии и Великобритании в области обороны и укрепления позиций НАТО в области обороны и сдерживания. "Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут вместе работать над созданием командной структуры на уровне дивизии в Эстонии", сообщила Каллас.