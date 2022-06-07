До и после: как за год сарай превратился в стильный дом

«Houzz очень сильно помог мне. Я изучил, пожалуй, все статьи о похожих работах в разных странах, — говорит хозяин дома. Давайте заглянем к нему в гости.

О проекте Кто здесь живет: Фредерик Брилле, 34 года Место: сельскохозяйственный амбар на юге Жиронды, Франция. Реализация: 2019 год. Площадь: 120 м2. Бюджет: 320 000 евро. Архитектор: Frédéric Brillet. Фото «После»: © Stanislas Ledoux. Фото «До»: Fred Brillet.

Когда Фредерик в апреле 2017 года обнаружил этот старый амбар, он не раздумывая подписал бумаги о покупке.

Датируемое примерно 1900 годом, здание площадью 120 м² сложено из местного камня. Юго-восточная часть постройки возведена на каменном фундаменте и выполнена из дуба - балки, доски облицовка.

Примерно год понадобился новому хозяину дома, чтобы получить разрешение на строительство для превращения сарая в жилой дом.

Много времени заняли поиски мастеров, которые были бы заинтересованы в сохранении архитектурного наследия. Фредерик не хотел ничего сносить и строить заново — наоборот: планировал максимально сохранить постройку, реконструировать ее по старинным технологиям, с использованием экологически правильных материалов.

«Дед фермера, который продал мне этот сарай, использовал его в качестве коровника и сеновала. Много лет постройка пустовала, а потому обветшала. Дерево местами прогнило. Пришлось полностью демонтировать облицовку и заменить часть балок», — рассказывает Фредерик.