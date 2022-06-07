Устав от Парижа и работы в сфере логистики, Фредерик Брилле решил вернуться в родные края. Купил старый амбар, чтобы воплотить мечту своего детства: реконструировать старую постройку, превратив ее в современный дом.
До и после: как за год сарай превратился в стильный дом
«Houzz очень сильно помог мне. Я изучил, пожалуй, все статьи о похожих работах в разных странах, — говорит хозяин дома. Давайте заглянем к нему в гости.
О проекте
Кто здесь живет: Фредерик Брилле, 34 года
Место: сельскохозяйственный амбар на юге Жиронды, Франция.
Реализация: 2019 год.
Площадь: 120 м2.
Бюджет: 320 000 евро.
Архитектор: Frédéric Brillet.
Фото «После»: © Stanislas Ledoux.
Фото «До»: Fred Brillet.
Когда Фредерик в апреле 2017 года обнаружил этот старый амбар, он не раздумывая подписал бумаги о покупке.
Датируемое примерно 1900 годом, здание площадью 120 м² сложено из местного камня. Юго-восточная часть постройки возведена на каменном фундаменте и выполнена из дуба - балки, доски облицовка.
Примерно год понадобился новому хозяину дома, чтобы получить разрешение на строительство для превращения сарая в жилой дом.
Много времени заняли поиски мастеров, которые были бы заинтересованы в сохранении архитектурного наследия. Фредерик не хотел ничего сносить и строить заново — наоборот: планировал максимально сохранить постройку, реконструировать ее по старинным технологиям, с использованием экологически правильных материалов.
«Дед фермера, который продал мне этот сарай, использовал его в качестве коровника и сеновала. Много лет постройка пустовала, а потому обветшала. Дерево местами прогнило. Пришлось полностью демонтировать облицовку и заменить часть балок», — рассказывает Фредерик.
После реконструкции здание подключили к водоснабжению и энергосети. Для канализации Фредерик выбрал технологию фитоэпурации. «Неподалеку от дома вырыт бассейн 3x3 м, заполненный по особой технологии фракциями разного размера, от гравия до песка. На них высажен тростник. Насос собирает отработанную воду из душа, посудомоечной машины, а также канализационные стоки, все это фильтруется в этом бассейне, и вода выходит абсолютно чистой. Это очень эффективная система без запаха», — объясняет он.
Местным плотнику и кровельщику пришлось потрудиться: абсолютно все дерево старой обшивки было отшлифовано и использовано повторно. Новую крышу обшили сосновыми облицовочными панелями.
Фредерик буквально жил на объекте: «Я снял дом в 15 минутах езды, чтобы на время реконструкции быть как можно ближе. Это лучший способ убедиться, что проект идет, как задумано, а не как удобно строителям», — говорит он.
С восточной стороны здание имело навес. «Местные жители называют его “estandate”. Эта часть сарая всегда находится на восточной стороне, и максимально защищена от непогоды», — объясняет Фредерик.
Региональную особенность, конечно же, сохранили, но навес сделали более воздушным. Одна из перегородок теперь реечная: одновременно она дает воздух, но перекрывает вид на раздвижное окно.
Внутри сарай был разделен продольно на две части. С одной стороны находились стойла для коров, во второй — хранились запасы корма для животных.
После ремонта в доме — кухня-гостиная, две спальни, ванная комната, кладовая и небольшая мастерская.
Первоначально в амбаре был земляной пол, а стены продувались ветрами с четырех сторон. Понадобилось хорошо утеплить здание — пол, стены, потолок. Слой на потолке самый большой — 35 см древесной шерсти (таким же наполнителем набивают знаменитых игрушечных медвежат).
По дому разведена система водяного отопления, сердце которой — пеллетный котел, являющийся самым экономичным для данного региона.
В новом интерьере много старинных предметов. Например, деревянный стол принадлежал родителям Фредерика. «Мне нравится простота форм и необработанные материалы с оттенком промышленного стиля, которые хорошо сочетаются с этим сельскохозяйственным сараем. Этот декор похож на меня», — говорит Фредерик.
Еще больше фотографий дома можно увидеть ЗДЕСЬ.