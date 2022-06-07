Каллас: Путин должен знать, что наступит судный день

По словам премьер-министра Каи Каллас, война, которую Россия развязала на территории Украины, решительно изменила европейскую безопасность. «Российская угроза не исчезла, и НАТО должно адаптироваться к новой ситуации с безопасностью», - сказала она. Каллас и Джонсон сошлись во мнении, что НАТО должно принципиально изменить свою позицию и области обороны и сдерживания на восточном фланге, и конкретные решения по этому поводу необходимо принять на саммите альянса в Мадриде.

«Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», - отметила Каллас. Более точные детали будут выработаны на саммите НАТО в Мадриде.

Каллас подчеркнула, что численность союзнических войск в Эстонии уже увеличена, и мы заметно повысили свои расходы на оборону. «Мы благодарны каждому британскому солдату, который служит в Эстонии», - добавила она. Однако ясно, что агрессия непосредственно приблизилась к границам НАТО, и альянс должен ясно продемонстрировать не только желание, но и способность защищать каждый сантиметр своей территории. «НАТО своей оборонительной позицией должно послать ясный сигнал агрессору: «Стой, стрелять буду! И даже не думай приближаться!» - пояснила Каллас.