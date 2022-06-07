Вчера премьер-министр Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По результатам встречи они сделали совместное заявление, в фокусе которого многогранное сотрудничество Эстонии и Великобритании и необходимость сделать заметный шаг вперед в укреплении обороны и политики сдерживания НАТО.
Каллас: Путин должен знать, что наступит судный день
По словам премьер-министра Каи Каллас, война, которую Россия развязала на территории Украины, решительно изменила европейскую безопасность. «Российская угроза не исчезла, и НАТО должно адаптироваться к новой ситуации с безопасностью», - сказала она. Каллас и Джонсон сошлись во мнении, что НАТО должно принципиально изменить свою позицию и области обороны и сдерживания на восточном фланге, и конкретные решения по этому поводу необходимо принять на саммите альянса в Мадриде.
«Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», - отметила Каллас. Более точные детали будут выработаны на саммите НАТО в Мадриде.
Каллас подчеркнула, что численность союзнических войск в Эстонии уже увеличена, и мы заметно повысили свои расходы на оборону. «Мы благодарны каждому британскому солдату, который служит в Эстонии», - добавила она. Однако ясно, что агрессия непосредственно приблизилась к границам НАТО, и альянс должен ясно продемонстрировать не только желание, но и способность защищать каждый сантиметр своей территории. «НАТО своей оборонительной позицией должно послать ясный сигнал агрессору: «Стой, стрелять буду! И даже не думай приближаться!» - пояснила Каллас.
Каллас добавила также, что для обеспечения безопасности нашего региона важны все форматы оборонного сотрудничества. «Здесь я хотела бы отметить сотрудничество с Великобританией, а также в рамках экспедиционных войск (Joint Expeditionary Force, JEF)», - сказала Каллас.
Говоря об Украине, премьер-министры отметили, что у Украины нет времени ждать и свободный мир должен действовать решительно. «Украина должна выиграть эту войну, агрессор должен проиграть», - подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что Эстония и Великобритания являются одними из главных источников поддержки для Украины. «Мы понимаем, что поставлено на карту. Украине сейчас больше всего нужно оружие для борьбы с агрессором и освобождения своей территории», - сказала премьер-министр.
Каллас и Джонсон единодушно подчеркнули, что страны никогда не перестанут поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. «Мы должны продолжить разрушение военной машины Путина и изоляцию военных преступников по всем фронтам. Путин и все те, кто совершает военные преступления, должны знать, что наступит судный день, - сказала Каллас. - Также важно воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохой мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что рано или поздно агрессор вернется».
В совместном заявлении премьер-министры, помимо сотрудничества в области обороны, подчеркнули важность развития дальнейших экономических и деловых контактов между Эстонией и Великобританией. Также Каллас и Джонсон отмечают углубление сотрудничества в цифровой и технологической сфере, в том числе при создании европейской штаб-квартиры программы НАТО по ускорению инноваций DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).