С 27 февраля Эстония приняла уже более 41 000 украинских военных беженцев.
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 41 000
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 41 000
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за прошлую неделю - с 30 мая по 5 июня - в Эстонию прибыли 2179 военных беженцев из Украины, среди которых было 429 детей, пишет Rus.ERR.
1330 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 41 379 беженцев из Украины.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.