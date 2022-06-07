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Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 41 000

rus.postimees.ee
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 41 000
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Stepan Franko

С 27 февраля Эстония приняла уже более 41 000 украинских военных беженцев.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за прошлую неделю - с 30 мая по 5 июня - в Эстонию прибыли 2179 военных беженцев из Украины, среди которых было 429 детей, пишет Rus.ERR.

1330 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 41 379 беженцев из Украины.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.

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