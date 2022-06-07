Из рек Пуртсе и Кохтла вывезут загрязненный грунт.

По словам Яаксоо, работы по очистке в рамках проекта идут строго по графику, принимая во внимание также тот факт, что для улучшения жизни местных жителей необходимо порой действовать иначе, чем планировалось изначально, и вносить некоторые изменения в проект. «Например, со строительством нового русла реки до сих пор полные воды подвалы в Рооду стали сухими. Пруд Люганузе, которого не было в первоначальном списке работ, в ходе работ очистили от масляных загрязнений и благоустроили его берега. Благодаря небольшим изменениям в проекте, ранее заболоченные земли у канавы Вахтсепа теперь можно использовать и как земли сельскохозяйственного назначения», — перечислил Яаксоо дополнения к проекту, которые были внесены в сотрудничестве с местными жителями.

Масштабный проект очистных работ в начале этого года столкнулся с затруднениями, когда стало ясно, что подрядчик не может осуществить термическую обработку загрязненного грунта, что было прописано в условиях поставки. Это связано с изменением экологической политики в Нидерландах и резким подорожанием морского транспорта, и топлива для термообработки.

Поскольку бюджет проекта состоит из евродотаций с фиксированным сроком, то Министерство окружающей среды в роли заказчика должно было согласиться на транспортировку загрязненной почвы в хранилище отходов. Чтобы найти перевозчика для перевозки загрязненного грунта, министерство объявило в марте конкурс госпоставки, в котором приняли участие четыре предприятия. Победителем стало предприятие Terastonus OÜ с почти 20-летним опытом работы, которое должна завершить работы до 1 декабря.