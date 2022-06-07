Российские военные «отрезали» оккупированный Херсон от украинских сетей, а жителей города вынудили встать в очереди за сим-картами без опознавательных знаков, пишет "Новая Газета. Европа".
В Херсоне выключили украинскую связь, и начали продавать странные сим-карты
Маленькие, но по пять
Дарья Д., как и все херсонцы, была без связи с конца мая. Утром 31 мая она отправилась в центр города, чтобы купить сим-карту, предлагаемую оккупантами. Своими мыслями и ощущениями она поделилась с «Новой газетой. Европа».
— Три дня не было связи. Совсем. Это невыносимо, когда ты не можешь успокоить своих родных и успокоиться сам. Я с семьей оказалась по разные стороны Днепра, но все мы в оккупации.
В течение дня, 30 мая, по городу ездили автомобили, по громкоговорителю сообщали, что Украина отрезала нас от связи, но завтра Россия нам поможет — раздаст российские сим-карты.
С утра все ринулись в центр, где продавали симки. Мы с соседкой тоже поехали. Было семь часов, но в центре уже собралась внушительная толпа. Люди хотят быть на связи. «Орки» (так украинцы называют российских военных — прим. авт.) сразу объявили, что на один паспорт можно купить пять сим-карт. Соседка взяла на себя и на мужа. И у нее из десяти карт только на одной интернет кое-как работает, с серьезными перебоями: на остальных — совсем глухо. Конечно, все надеялись, что интернет будет работать. Но карты то ли бракованные, то ли так и задумано.
Какая кампания предоставляет связь — до сих пор загадка. На буклете написано «На связи», но это же не название оператора? На экране телефона оператор отображается цифрами.
Полагаю, тот, кто участвует в этой афере и предоставляет связь на оккупированную территорию, не горит желанием «светиться», чтобы не угодить под санкции. Сама карта — белый пластик, на ней с одной стороны ничего нет, с другой — номер и штрих-код.
Сим-карты продавали в разбитом помещении «Водафон» на пл. Свободы недалеко от оккупированной облрады. Помещение никак не оформили, просто заходишь в какую-то полуразвалившуюся кладовку. Вокруг стояли «орки» с автоматами, а ближе к 10 утра они поставили еще несколько столов и стульев просто на улице в тени деревьев, и очередь разделилась на 3-4 потока.
Как происходит выдача? Продавщицы фотографируют твой паспорт, выдают симки только за наличные, без чека и договора. Одна сим-карта стоит 60 гривен (1,9 евро). Почти все покупали максимально разрешенное число — 5 карт на один паспорт, а это 300 гривен (9,48 евро). На этой сим-карте на счету лежит 400 рублей (6 евро, согласно курсу в РФ). При активации списывают 300 рублей, а 100 рублей остается на счету. Я так понимаю, 300 рублей — это ежемесячная абонентская плата за пакет услуг. Условия предусматривают звонки, сообщения и интернет. Но интернет не работает. Получается, что херсонцы могут пользоваться только звонками, которые не зашифрованы.
Когда я покупала симку, спросила, как мне увеличить объем гигабайт в этом пакете, потому что в «Водафоне» у меня был безлимитный интернет до этого. Продавщица мне ответила: «Никак. Здесь 10 гигабайт, и ничего вы не сделаете». Также она не смогла объяснить, как пополнить счет, когда закончится пакет услуг. Предположила, что через месяц будет какое-то решение, но не факт. Я полагаю, что это обман народа на крупную сумму. Больше тысячи людей стояло на площади, почти каждый из них заплатил по 300 гривен. При этом бегали журналисты с камерами (на микрофонах у них было написано «24»), снимали ажиотаж херсонцев, «мечтающих» о русской связи. Сами солдаты снимали нас на телефоны. Иногда они проводили каких-то молодых мужчин с украинскими паспортами без очереди — эх, агрессивных бабок из поликлиники на них нет. При этом за нами все четыре часа простояла 82-летняя старушка.
Часть купленных карт я передала брату и сестре на другую сторону Днепра со знакомыми, которые ехали в ту сторону. Но оказалось, что связь «обеспечили» только в Херсоне, в селах и маленьких городках ее по-прежнему нет, даже с российскими симками. Брат в Голой Пристани по утрам ходит к местному стадиону, там все еще работает точка бесплатной раздачи интернета от украинского оператора. Вечером работает связь возле пекарни. Там собирается много людей. Когда брат звонит, ощущение, что он где-то на митинге, столько голосов одновременно звучит на фоне.
Обидно, что в Украине тех, кто остался на оккупированной территории, стали считать предателями. Многие возмущаются: «Что вы бежите за этими симками, за подачками?»
Какими подачками, если мы их за деньги покупаем, чтобы на связи быть? Мол, вы покупаете им патроны, которыми они наших парней стреляют… Меня это совсем убивает. Они выехали, сидят сейчас с сытыми мордами где-нибудь во Львове или в Европе и нас поучают. Это страшно обидно. Я несколько раз пыталась выехать с семьей и не смогла, пришлось вернуться. Из Херсона с начала войны ни разу не было «зеленого» коридора.
Сим-карты
Я не могу смотреть на русских, на их самодовольные рожи и бряцанье оружием — меня трясет от ненависти к ним. Они на большой скорости ездят по городу на своих грузовиках, даже не притормаживают. Мы с соседкой зашли в кулинарию и там столкнулись с солдатами. Они выходили, а вслед им был слышен шепот: «Ублюдки». Думала, военные ищут кого-то, но нет — просто за шаурмой заглянули. Градус ненависти словами не передать.
Ужасно, когда тебя принуждают. Ставят в такие условия, когда ты вынужден идти у них на поводу. В толпе они рассказывали, что Украина выпустила ракету по оборудованию своих же сотовых операторов, но русские нас жалеют, поэтому сразу подсуетились и организовали нам возможность связываться с близкими. «Благодетели»! Вот я оплатила симку, а она не работает — кому мне претензии предъявлять? На это у оккупантов нет ответа. В общем, не понятно, что мы все купили. Мало того, что не работает, как заявлено, так еще и неизвестно, как счет пополнять, когда месяц пройдет.
Оператор Х
Кто из российских операторов зашел в Украину, неизвестно. На буклете, который выдают херсонцам вместе с сим-картами, поставщик услуги не указан. Фото счастливого абонента неизвестной сети — девушки с телефоном в руках — взято из базы стоковых фотографий dreamstime.com (фотограф с ником Sepy67) и является платным, его просто немного обрезали и отзеркалили.
Как пишет российская редакция «Forbes», «сейчас на территории Херсонской области и Запорожья действуют крымские операторы связи, которые появились после присоединения полуострова к России, — Volna Mobile, Win Mobile и «Миранда-Медиа». Как рассказал журналистам исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, «интернет-трафик из Херсонской и Запорожской областей маршрутизируется через «Миранда-Медиа» и других крымских операторов». По словам Климарева, в этих областях для работы по подключению интернета и сотовой связи привлекаются в том числе специалисты «Ростелекома».
То, что в Херсонскую и Запорожскую область сейчас заходят именно крымские операторы связи, вполне объяснимо. Они находятся под санкциями с момента аннексии Крыма, поэтому новые санкции их не пугают.
А вот самостоятельно восстановить разрушенные войной сети они вряд ли осилят, здесь им понадобится помощь российских властей и операторов, которые не хотят «светиться» в этой истории, но стать посредниками в покупке необходимого оборудования вполне смогут.
Одновременно с выводом из строя украинского оборудования российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что якобы украинская власть планирует полностью отрезать временно оккупированные Херсонскую и Запорожскую области от украинских мобильных операторов и провайдеров интернета. Как сообщает Центр противодействия дезинформации Украины, это неправда, украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть людям связь.
«Ежедневно мы пытаемся держать связь на оккупированной территории, — рассказала украинскому «Forbes» Ольга Устинова, CEO компании «Vodafone». — Как только в Телеграмм-каналах появляется информация, что мы начали восстанавливать ВОЛСы (волоконно-оптические линии связи), орки начинали стрелять в их направлении, чтобы не дать провести ремонт. Поэтому мы сейчас молчим и делаем свое дело».
По словам Устиновой, многие базовые станции в Херсонской и Запорожской областях не в эфире. Причины разные — отсутствие электроснабжения, где-то есть обрывы оптики. Доехать и починить на месте по линии фронта возможностей практически нет. Пока нет.