В Херсоне выключили украинскую связь, и начали продавать странные сим-карты

Полагаю, тот, кто участвует в этой афере и предоставляет связь на оккупированную территорию, не горит желанием «светиться», чтобы не угодить под санкции. Сама карта — белый пластик, на ней с одной стороны ничего нет, с другой — номер и штрих-код.

Сим-карты продавали в разбитом помещении «Водафон» на пл. Свободы недалеко от оккупированной облрады. Помещение никак не оформили, просто заходишь в какую-то полуразвалившуюся кладовку. Вокруг стояли «орки» с автоматами, а ближе к 10 утра они поставили еще несколько столов и стульев просто на улице в тени деревьев, и очередь разделилась на 3-4 потока.

Как происходит выдача? Продавщицы фотографируют твой паспорт, выдают симки только за наличные, без чека и договора. Одна сим-карта стоит 60 гривен (1,9 евро). Почти все покупали максимально разрешенное число — 5 карт на один паспорт, а это 300 гривен (9,48 евро). На этой сим-карте на счету лежит 400 рублей (6 евро, согласно курсу в РФ). При активации списывают 300 рублей, а 100 рублей остается на счету. Я так понимаю, 300 рублей — это ежемесячная абонентская плата за пакет услуг. Условия предусматривают звонки, сообщения и интернет. Но интернет не работает. Получается, что херсонцы могут пользоваться только звонками, которые не зашифрованы.