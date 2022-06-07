По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,9% и по сравнению с маем прошлого года на 20,0%. Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 15,7% и услуги – на 28,8%.
В мае инфляция в Эстонии ускорилась до 20%: эксперты назвали главные факторы
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с маем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более 40% общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество было дороже на 146,3%, тепловая энергия – на 61,2%, сетевой газ – на 217,3 и твердое топливо – 67,3%» - пояснила Трасанов.
На изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась пятая часть общего роста, а на изменение цена на транспорт около пятой части. Бензин был дороже на 40,7% и дизельное топливо – на 55,3%.
Из продуктов питания в сравнении с маем прошлого года более всего подорожали картофель (на 125%), свежая рыба (на 77,2%), прочие масла (на 62,3%), яйца (на 52,8%), а также мука и крупы (на 43,3%).
По сравнению с апрелем на индекс потребительских цен также больше всего повлияли изменения связанных с жильем цен, на долю которых пришлось более 30% общего роста. Чуть меньше к общему подорожанию добавило подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Подорожавшее на 5,3% моторное топливо добавило еще примерно пятую часть.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2022
Группа товаров
Май 2022 –май 2021 %
Апрель 2022 –
май 2022, %
20,0
1,9
Продукты питания и безалкогольные напитки
17,0
2,4
Алкогольные напитки и табак
5,6
1,5
Одежда и обувь
5,9
2,1
Жилье
63,0
3,5
Домашнее хозяйство
11,2
1,3
Здравоохранение
6,1
0,8
Транспорт
27,0
2,5
Связь
-2,5
0,4
Досуг
8,6
0,0
Образование и детские учреждения
3,1
-0,1
Питание вне дома, размещение
13,3
1,6
Различные товары и услуги
8,6
0,5