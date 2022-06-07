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В мае инфляция в Эстонии ускорилась до 20%: эксперты назвали главные факторы

rus.postimees.ee
В мае инфляция в Эстонии ускорилась до 20%: эксперты назвали главные факторы
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,9% и по сравнению с маем прошлого года на 20,0%. Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 15,7% и услуги – на 28,8%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с маем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более 40% общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество было дороже на 146,3%, тепловая энергия – на 61,2%, сетевой газ – на 217,3 и твердое топливо – 67,3%» - пояснила Трасанов.

На изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась пятая часть общего роста, а на изменение цена на транспорт около пятой части. Бензин был дороже на 40,7% и дизельное топливо – на 55,3%.

Из продуктов питания в сравнении с маем прошлого года более всего подорожали картофель (на 125%), свежая рыба (на 77,2%), прочие масла (на 62,3%), яйца (на 52,8%), а также мука и крупы (на 43,3%).

По сравнению с апрелем на индекс потребительских цен также больше всего повлияли изменения связанных с жильем цен, на долю которых пришлось более 30% общего роста. Чуть меньше к общему подорожанию добавило подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Подорожавшее на 5,3% моторное топливо добавило еще примерно пятую часть.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2022

Группа товаров

Май 2022 –май 2021 %

Апрель 2022 –

май 2022, %

ВСЕГО

20,0

1,9

Продукты питания и безалкогольные напитки

17,0

2,4

Алкогольные напитки и табак

5,6

1,5

Одежда и обувь

5,9

2,1

Жилье

63,0

3,5

Домашнее хозяйство

11,2

1,3

Здравоохранение

6,1

0,8

Транспорт

27,0

2,5

Связь

-2,5

0,4

Досуг

8,6

0,0

Образование и детские учреждения

3,1

-0,1

Питание вне дома, размещение

13,3

1,6

Различные товары и услуги

8,6

0,5

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