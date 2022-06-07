В мае инфляция в Эстонии ускорилась до 20%: эксперты назвали главные факторы

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с маем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более 40% общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество было дороже на 146,3%, тепловая энергия – на 61,2%, сетевой газ – на 217,3 и твердое топливо – 67,3%» - пояснила Трасанов.

На изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась пятая часть общего роста, а на изменение цена на транспорт около пятой части. Бензин был дороже на 40,7% и дизельное топливо – на 55,3%.

Из продуктов питания в сравнении с маем прошлого года более всего подорожали картофель (на 125%), свежая рыба (на 77,2%), прочие масла (на 62,3%), яйца (на 52,8%), а также мука и крупы (на 43,3%).

По сравнению с апрелем на индекс потребительских цен также больше всего повлияли изменения связанных с жильем цен, на долю которых пришлось более 30% общего роста. Чуть меньше к общему подорожанию добавило подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Подорожавшее на 5,3% моторное топливо добавило еще примерно пятую часть.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2022