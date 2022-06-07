Удивительно: четверть жителей стран Балтии хотели бы прожить в одном и том же месте всю жизнь

Когда речь заходит о перемене места жительства, жители Латвии и Литвы более консервативны, чем жители Эстонии. Только 18% эстонских респондентов хотели бы приобрести жилье на всю жизнь. В Латвии так считают 26% респондентов, в Литве – 28%.

В то же время 86% жителей Эстонии убеждены, что хотят жить в собственном жилье, по сравнению с 80% жителей Литвы и 81% жителей Латвии. Желание иметь собственное жилье растет с возрастом, но даже в возрастной группе 18–29 лет 68% жителей Эстонии считают собственное жилье важным.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, когда люди планируют приобрести свое первое жилье, они часто еще не обладают достаточными знаниями, чтобы принять хорошо обдуманное и финансово обоснованное решение.

«Например, люди часто мечтают купить дом, но на самом деле у них нет для этого средств. Этот опрос также показывает, что многие люди подходят к покупке дома так, как будто собираются жить в одном и том же месте до конца жизни, – сказал Ребане. – На самом деле это вполне нормально, когда первым жилищем молодого человека становится, например, двухкомнатная квартира, и он переезжает оттуда по мере того, как растут его финансы и семья».