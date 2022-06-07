Для жителей Эстонии, Латвии и Литвы важно иметь собственное жилье. Однако согласно опросу, проведенному Luminor, четверть из них предпочли бы, купив дом или квартиру, жить в течение всей жизни.
Удивительно: четверть жителей стран Балтии хотели бы прожить в одном и том же месте всю жизнь
Когда речь заходит о перемене места жительства, жители Латвии и Литвы более консервативны, чем жители Эстонии. Только 18% эстонских респондентов хотели бы приобрести жилье на всю жизнь. В Латвии так считают 26% респондентов, в Литве – 28%.
В то же время 86% жителей Эстонии убеждены, что хотят жить в собственном жилье, по сравнению с 80% жителей Литвы и 81% жителей Латвии. Желание иметь собственное жилье растет с возрастом, но даже в возрастной группе 18–29 лет 68% жителей Эстонии считают собственное жилье важным.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, когда люди планируют приобрести свое первое жилье, они часто еще не обладают достаточными знаниями, чтобы принять хорошо обдуманное и финансово обоснованное решение.
«Например, люди часто мечтают купить дом, но на самом деле у них нет для этого средств. Этот опрос также показывает, что многие люди подходят к покупке дома так, как будто собираются жить в одном и том же месте до конца жизни, – сказал Ребане. – На самом деле это вполне нормально, когда первым жилищем молодого человека становится, например, двухкомнатная квартира, и он переезжает оттуда по мере того, как растут его финансы и семья».
Почти половина людей в Латвии и Литве либо прожили бы всю жизнь в одном и том же месте, либо сменили бы место жительства один раз. В Эстонии так поступили бы только менее трети. Жители Эстонии также чаще, чем жители Латвии и Литвы, меняют свой дом два, три и более раз, если возникает необходимость сменить место жительства. Жители стран Балтии, проживающие в городах, более охотно меняют место жительства, чем жители сельской местности.
Танель Ребане говорит, что переезд часто бывает довольно неудобным и требует, например, смены школы или детского сада для детей, другой логистики поездок на работу и многих других изменений в ритме жизни.
«Однако есть и много положительных моментов. Когда вы переезжаете из города в сельскую местность, вы получаете близость к природе, более свежий воздух и более спокойную обстановку. А если вы переедете в город, у вас могут быть лучшие возможности для учебы и работы», – говорит Ребане. Смена жилья на меньшее, например, после ухода детей из дома, также может дать значительную прибавку к пенсии.
По мнению Ребане, самое главное при покупке собственного жилья – определить свои желания, потребности и финансовые возможности, а также найти недвижимость, отвечающую всем трем критериям.
«Если у вас есть ощущение, что нынешние условия жизни больше вам не подходят, вы должны что-то предпринять. Всегда полезно прийти в банк за советом, и вместе мы найдем решение», – говорит Ребане.
Исследование было проведено по заказу Luminor компанией Norstat Latvia в трех странах Балтии в апреле этого года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет.