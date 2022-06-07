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В специальной комиссии остро стоял вопрос объема вырубки: "Это было сказано на трезвую голову?"

Юлле Харью
В специальной комиссии остро стоял вопрос объема вырубки: "Это было сказано на трезвую голову?"
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Заседание. Стоп-кадр из видео.
Заседание. Стоп-кадр из видео. Фото: Kuvatõmmis

Представители Министерства окружающей среды и центра управления государственными лесами, сообщившие о росте объемов рубок, так накрутили, что члены специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом вспылили, и решили затребовать данные о российских импортерах леса, пишет Postimees.

«Я действительно потрясен информацией, которую мы услышали сегодня», - сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу («Отечество») на открытом заседании специальной комиссии сегодня днем. «Я думал, что решения по лесной политике принимались на какой-то объяснимой доказательной основе, а теперь оказывается, что это относительно произвольное решение? Раз – одни цифры, потом раз - и другие?»

До этого глава лесного отдела Министерства окружающей среды Меэлис Сеэдре признал, что недавно освобожденный от должности министр окружающей среды Эрки Сависаар (КЭ) увеличил объем вырубки государственных лесов, хотя министерство не знает, кто в настоящее время импортирует огромные объемы пиломатериалов из страны-агрессора России. Сеэдре признал, что, несмотря на заявления о прекращении импорта российского леса, он увеличился. «Теперь я предсказываю, что это закончится, это должно закончиться», — сказал он.

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