Представители Министерства окружающей среды и центра управления государственными лесами, сообщившие о росте объемов рубок, так накрутили, что члены специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом вспылили, и решили затребовать данные о российских импортерах леса, пишет Postimees.
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В специальной комиссии остро стоял вопрос объема вырубки леса: "Это было сказано на трезвую голову?"
В специальной комиссии остро стоял вопрос объема вырубки леса: "Это было сказано на трезвую голову?"
«Я действительно потрясен информацией, которую мы услышали сегодня», - сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу («Отечество») на открытом заседании специальной комиссии сегодня днем. «Я думал, что решения по лесной политике принимались на какой-то объяснимой доказательной основе, а теперь оказывается, что это относительно произвольное решение? Раз – одни цифры, потом раз - и другие?»