Фото: рядом с озером Харку вырастет жилой комплекс в форме подковы

Дома будут расположены в форме полукруга с тихим благоустроенным двором внутри. В каждой квартире, от однокомнатной до четырехкомнатной площадью от 24 до 84 м², будет балкон или терраса, а крыши домов оборудуют солнечными панелями для обеспечения энергоэффективности. Большая часть парковочных мест расположена в подземном гараже.

«Судя по ситуации на рынке, можно сказать, что покупательский интерес остается высоким. Поэтому логично, что мы продолжим разработку новых проектов, как и планировалось», — сказал Лаури Лааноя, руководитель по продажам и маркетингу Bonava.

По словам Марко Сула, руководителя проектов развития Bonava, Хааберсти является активно развивающимся и востребованным на таллиннском рынке недвижимости районом. «Pikaliiva Kaarmaja имеет явное преимущество с точки зрения местоположения, так как находится в непосредственной близости от уже сложившегося городского пространства, где есть инфраструктура и хорошие возможности для перемещения как в центр города, так и за город. Отдельного упоминания заслуживает расположенное рядом озеро Харку, где есть прекрасные возможности для отдыха», — сказал Сула.