Уволенный министр Кристиан Яани: это болезненная ситуация

- Где вы находились, когда получили сообщение об освобождении от должности?

- Я был у врача по гигиене труда. Узнал из новостей.

- Что вы почувствовали в этот момент?

- Да что там... Любой умный человек понимает, что нечто подобное может произойти. Но, безусловно, такие вещи всегда неожиданны. Но, учитывая контекст, я все понимаю.

- Как вы себя сегодня чувствуете?

- Некоторое время назад я получил электронное уведомление от Налогово-таможенного департамента, в котором говорится, что я безработный.

- Видимо, и вещи уже собрали.

- Да, конечно.

- В коробки?

- К счастью, министерский срок довольно короткий, не накопишь много вещей, которые пришлось бы складывать в коробки. Все идет либо в архив, либо на уничтожение. И сегодня я последний раз выйду из кабинета.

- Вы не так давно в политике. Как вы относились к политическим потрясениям, приведшим к распаду правительства?

- Для меня первостепенным было то, что связано с моей сферой управления, то есть с безопасностью.

- А самое главное, что вам удалось сделать?

- Проект Закона о спецслужбах, который к настоящему моменту вступил в силу. А также программа развития внутренней безопасности и Закон об иностранцах, частью которого было также ограничение миграции. И многое другое.

- Что не получилось реализовать?

- Законопроект об изменении государственной границы, который привнес бы в наш закон те уроки, которые мы вынесли из гибридной войны Белоруссии в Латвии, Литве, Польше. Как в такой ситуации мы смогли бы вмешаться, воспрепятствовать такому нелегальному пересечению границы, при котором в отношении пограничников применяется сила. Законопроект принят комиссией, ожидается второе чтение. Он добавил бы хорошие рычаги для слежения за границей.

- Но все-таки за эти полтора года вы освоили приемы некоторых политиков: вы ушли от ответа на вопрос, что вы думаете о политическом тупике.

- На правительственном уровне нам удалось очень хорошо сотрудничать и выполнить согласованные пункты. Оценку тому, что сделала фракция, должна дать фракция. Я в политике недолго и не считаю, что должен что-то оценивать.