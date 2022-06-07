Tallinna Vesi расширила сеть общественных кранов с питьевой водой

В дополнение к использовавшимся в прошлом году питьевым кранам появились новые — на Вабаыхумуузеуми-теэ, рядом с пляжным зданием Пирита и на велосипедно-пешеходной дорожке Астангу.

По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, цель Tallinna Vesi состоит в том, чтобы свежая водопроводная вода была доступна в городском пространстве как можно более удобным для людей образом, поскольку повторное использование тары и употребление водопроводной воды сокращает количество пластиковых отходов.

«Проведенное городом Таллинном исследование показало, что осведомленность таллиннцев о бесплатных питьевых кранах высока — почти две трети горожан знают, что в летний сезон в столице открыты бесплатные общественные краны с водой, которыми всё чаще пользуются для утоления жажды», — отметил он.

По данным Tallinna Vesi, около 90% конечных потребителей предприятия пьют водопроводную воду, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду, связанную с потреблением питьевой воды.

«Например, если хотя бы половина жителей Таллинна предпочитала летом наполнять свои полулитровые бутылки водой из-под крана, то за один день мы могли бы избежать затрат на производство, транспортировку и оборот почти 225 тысяч пластиковых бутылок», — отметил Томберг.

В дополнение к 38 общественным водопроводным кранам, на многих общественных мероприятиях в Таллинне можно найти резервуары с бесплатной питьевой водой. Кроме того, ряд столичных кафе и ресторанов также предлагают чистую водопроводную воду.

Из питьевых кранов и баков с водой Tallinna Vesi идет свежая водопроводная вода контролируемого качества. Tallinna Vesi постоянно проверяет качество воды, регулярно проводя заборы проб по всему городу.

Общественные краны с питьевой водой в Таллинне нанесены на карту. Все краны имеют QR-код, отсканировав который, можно увидеть на карте и другие точки с доступной водой.