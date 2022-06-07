Предварительное заседание по обвинению Центристской партии, Корба и Тедера пройдет в конце лета

Согласно обвинительному заключению, в 2019 году, являясь на тот момент генеральным секретарем Центристской партии, Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна, действуя в интересах Хиллара Тедера и предприятия Porto Franco.

Прокуратура считает, что в результате оказанного влияния плата за сервитут на участок городской земли для строительства подъездной дороги к парковке у расположенного в центре Таллинна объекта недвижимости Porto Franco была уменьшена с 776 580 евро до 301 000 евро. После снижения платы Тедер перечислил Центристской партии 120 000 евро, а всего он якобы пообещал пожертвовать ей до миллиона евро.