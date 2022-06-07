Харьюский уездный суд 17 августа проведет предварительное заседание по делу о торговле влиянием, в рамках которого обвинения предъявлены бизнесмену Хиллару Тедеру, депутату Рийгикогу Михаилу Корбу и Центристской партии, пишет Rus.ERR.
Предварительное заседание по обвинению Центристской партии, Корба и Тедера пройдет в конце лета
На предварительном заседании суд рассмотрит возможные ходатайства и попробует назначить график слушаний.
Согласно обвинительному заключению, в 2019 году, являясь на тот момент генеральным секретарем Центристской партии, Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна, действуя в интересах Хиллара Тедера и предприятия Porto Franco.
Прокуратура считает, что в результате оказанного влияния плата за сервитут на участок городской земли для строительства подъездной дороги к парковке у расположенного в центре Таллинна объекта недвижимости Porto Franco была уменьшена с 776 580 евро до 301 000 евро. После снижения платы Тедер перечислил Центристской партии 120 000 евро, а всего он якобы пообещал пожертвовать ей до миллиона евро.
Досудебное расследование так называемого уголовного дела Porto Franco было завершено в конце октября 2021 года.