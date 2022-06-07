Штормовые ветры прошлой недели перенесли остатки загрязнения мазутом с побережья Хийумаа и Вормси на Ноароотси.
Мазут с Хийумаа и Вормси достиг пляжа Ноароотси
По словам начальника спасательного района Хийумаа и Ляэнемаа Ханнеса Аасма, сильные ветры перемещают мазут в непредсказуемых направлениях, поэтому его пятна, вероятно, можно будет обнаружить в прибрежных районах Западной Эстонии еще в течение нескольких недель.
«Если люди обнаружат мазут в прибрежных районах Ляэне-Нигулаской волости, нужно собрать его в пластиковый пакет и отнести на станцию сбора отходов Пюркси, предварительно позвонив по телефону 5660 9532», — советует Аасма.
На сегодняшний день с побережья Хийумаа и острова Вормси было собрано в общей сложности 6,1 тонны мазутных отходов, из которых около 2,6 тонны приходится на Хийумаа и около 3,5 тонны - на Вормси.
Спасательный департамент, Департамент окружающей среды, Департамент полиции и погранохраны, а также местные самоуправления продолжат наблюдение за побережьем, чтобы обеспечить возобновление восстановительных работ, как только возникнет такая необходимость.