Мазут с Хийумаа и Вормси достиг пляжа Ноароотси

По словам начальника спасательного района Хийумаа и Ляэнемаа Ханнеса Аасма, сильные ветры перемещают мазут в непредсказуемых направлениях, поэтому его пятна, вероятно, можно будет обнаружить в прибрежных районах Западной Эстонии еще в течение нескольких недель.

«Если люди обнаружат мазут в прибрежных районах Ляэне-Нигулаской волости, нужно собрать его в пластиковый пакет и отнести на станцию ​​сбора отходов Пюркси, предварительно позвонив по телефону 5660 9532», — советует Аасма.

На сегодняшний день с побережья Хийумаа и острова Вормси было собрано в общей сложности 6,1 тонны мазутных отходов, из которых около 2,6 тонны приходится на Хийумаа и около 3,5 тонны - на Вормси.