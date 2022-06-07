За неделю добавилось 787 коронапозитивных: скончались десять человек

На прошлой неделе на основании направлений от семейных врачей были проанализированы 8935 тестов на коронавирус, 787 из них оказались положительными. Коэффициент заражаемости R вырос до отметки в 0,97. Согласно анализу рисков, учитывающему госпитализацию, распространение коронавируса находится на среднем уровне.

В последние семь дней число госпитализированных из-за ковида выросло в среднем до 3,8 человека в день. По состоянию на утро понедельника, в больницах находились 97 человека, из которых в 28 случаях в лечении нуждались пациенты с симптоматическим COVID-19. За прошедшую неделю умерли десять человек в возрасте 36-93 года, двое из которых были не вакцинированы. На этой неделе уровень госпитализации должен составить менее 90 пациентов.

За неделю были введены 1250 доз вакцины, из них новых курсов вакцинации было начато 245. Дополнительную или бустерную дозу получили 459 812 человек. Общий охват населения Эстонии двумя дозами составляет 63,7 процента.