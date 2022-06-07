«Новости в 7»: начались консультации партий о создании новой правящей коалиции. Узнаем, как правильно есть украинской борщ и каким должен быть классический коктейль "Мохито".

Начались консультации партий о создании новой правящей коалиции. Каким новое правительство видят политики и как оценивают нынешний кризис жители страны? Летняя ярмарка на Певческом поле столицы собрала две сотни торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и ближнего зарубежья.

Узнаем, как правильно есть украинской борщ и каким должен быть классический коктейль "Мохито". Помните ли вы, когда Эстония перешла на единую евровалюту? Совершим небольшой экскурс в историю в преддверии вступления в еврозону новой страны. Об этом и не только в выпуске «Новостей в 7» на «Дуо7» за 6 июня.