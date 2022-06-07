Цены на квартиры в Таллинне выросли слишком быстро: за год рост составил почти 30%. Такое повышение цен не может быть устойчивым. Чем дольше мы наблюдаем за этим непрекращающимся ростом, тем больше вероятность того, что скоро произойдет падение, предупреждает руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.
Портал недвижимости: чем больше растут цены, тем неизбежнее их резкое падение
Цена предложения квартир в Таллинне на портале недвижимости KV.EE превысила 3000 евро/м² в начале 2022 года. Цены сделок с квартирами, которые обычно немного ниже цен предложений, вот-вот достигнут ценового предела в 3000 евро.
«На понижение цен не подействовали ни война в Украине, ни подорожание энергоресурсов, ни замедление экономического роста и подорожание кредитов», — сказал Теслон.
Фоном роста цен на квартиры является дефицит предложений квартир, подорожание строительных материалов, а также общая инфляционная среда, которая выражается, в том числе, в подорожании недвижимости.
«Денежная эмиссия и принудительное поддержание процентных ставок были действиями, направленными на поиск «потерянной» европейской инфляции. Однако инфляция преодолела барьер и вышла из-под контроля Центробанка. Ситуацию не усугубляет высокая долговая нагрузка южноевропейских стран или война на Украине. Однако денежная масса подходит к концу, то есть кредитные предложения перестанут быть сладкими. Заимствование также станет более дорогим и, следовательно, более сложным из-за заигрывания Euribor с нулевым процентным лимитом», — проанализировал экономическую ситуацию Тарво Теслон.
Ухудшающаяся экономическая среда и фоновая система рынка жилья ухудшаются. Безработица растет, а рост цен на энергоносители и ежедневные расходы оставляют все меньше возможностей для размышлений о крупных покупках, включая недвижимость.
«В таких условиях темпы роста цен на недвижимость должны замедлиться. Чем быстрее прекратится рост цен, тем лучше. Нынешний рост цен на несколько десятков процентов не может быть устойчивым. Если рост цен продолжится, вскоре мы увидим слезы на глазах владельцев недвижимости, которые сейчас не нарадуются росту цен, поскольку цены начнут снижаться. Чем больше цены продолжают расти, тем больше вероятность их падения», — заключил Тарво Теслон.