Портал недвижимости: чем больше растут цены, тем неизбежнее их резкое падение

Цена предложения квартир в Таллинне на портале недвижимости KV.EE превысила 3000 евро/м² в начале 2022 года. Цены сделок с квартирами, которые обычно немного ниже цен предложений, вот-вот достигнут ценового предела в 3000 евро.

«На понижение цен не подействовали ни война в Украине, ни подорожание энергоресурсов, ни замедление экономического роста и подорожание кредитов», — сказал Теслон.

Фоном роста цен на квартиры является дефицит предложений квартир, подорожание строительных материалов, а также общая инфляционная среда, которая выражается, в том числе, в подорожании недвижимости.

«Денежная эмиссия и принудительное поддержание процентных ставок были действиями, направленными на поиск «потерянной» европейской инфляции. Однако инфляция преодолела барьер и вышла из-под контроля Центробанка. Ситуацию не усугубляет высокая долговая нагрузка южноевропейских стран или война на Украине. Однако денежная масса подходит к концу, то есть кредитные предложения перестанут быть сладкими. Заимствование также станет более дорогим и, следовательно, более сложным из-за заигрывания Euribor с нулевым процентным лимитом», — проанализировал экономическую ситуацию Тарво Теслон.

Ухудшающаяся экономическая среда и фоновая система рынка жилья ухудшаются. Безработица растет, а рост цен на энергоносители и ежедневные расходы оставляют все меньше возможностей для размышлений о крупных покупках, включая недвижимость.