Россия задолжала 74 млн долларов по решениям ЕСПЧ.

Как сообщает издание, общая сумма, которую Страсбургский суд постановил выплатить заявителям против России, составила 2,02 млрд евро (1,9 млрд по иску ЮКОСа и 140 млн - по остальным). В целом, общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ на рассмотрение в Комитет министров с момента присоединения РФ к Европейской конвенции, составило 3395, из них 306 - ведущие (выявляющие структурные и системные проблемы, требующие решения).

В общей сложности неисполненными остаются 2030 дел, из них 222 - ведущих. Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что уже на этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ.

Выплата компенсаций в рублях

Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, а выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Главный редактор журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев в интервью "Коммерсанту" назвал перспективу выплаты Россией компенсаций по межгосударственным искам маловероятной. При этом он не исключил, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее активов, замороженных после начала российского вторжения в Украину, но отметил, что это стало бы "совсем уже наглым произволом".