Министр соцзащиты: более половины молодежи страдает от сильного стресса, мы должны вмешаться

Молодым людям свойственна повышенная тревожность, они активно ищут себя, поэтому детям в этом мире нужна помощь. Наше общество должно сделать все возможное, чтобы в детстве был заложен прочный фундамент, на котором будет строиться остальная жизнь, та основа, которая поддержит нашу молодежь.

Помимо создания материального благополучия, крайне важно привить молодым людям навыки, которые позволят им справляться со своими проблемами и сомнениями, а также замечать тревожное состояние у них самих или их друзей, чтобы в нужный момент протянуть руку помощи. Именно поэтому государство второй год подряд финансирует профессиональное годичное обучение клинических психологов, а с осени такую возможность получат и психологи-консультанты. Кроме того, мы дополнительно обучаем детских и подростковых психиатров Это позволит разгрузить специалистов в области психического здоровья и решить проблему с их нехваткой. Очень важно, чтобы услуги в сфере обеспечения душевного здоровья имелись на местном уровне и включали в себя различные образовательные программы, помогающие детям развивать социальные навыки.