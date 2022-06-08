Министр соцзащиты: более половины молодежи страдает от сильного стресса, мы должны вмешаться

Нашим детям обеспечен доступ к медицинскому обслуживанию и горячему школьному питанию, при этом наши дети далеко не всегда имеют доступ к помощи специалистов в сфере душевного здоровья, пишет министр социальной защиты Сигне Рийсало.
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Молодым людям свойственна повышенная тревожность, они активно ищут себя, поэтому детям в этом мире нужна помощь. Наше общество должно сделать все возможное, чтобы в детстве был заложен прочный фундамент, на котором будет строиться остальная жизнь, та основа, которая поддержит нашу молодежь.
Помимо создания материального благополучия, крайне важно привить молодым людям навыки, которые позволят им справляться со своими проблемами и сомнениями, а также замечать тревожное состояние у них самих или их друзей, чтобы в нужный момент протянуть руку помощи. Именно поэтому государство второй год подряд финансирует профессиональное годичное обучение клинических психологов, а с осени такую возможность получат и психологи-консультанты. Кроме того, мы дополнительно обучаем детских и подростковых психиатров Это позволит разгрузить специалистов в области психического здоровья и решить проблему с их нехваткой. Очень важно, чтобы услуги в сфере обеспечения душевного здоровья имелись на местном уровне и включали в себя различные образовательные программы, помогающие детям развивать социальные навыки.
С конца 2021 года Министерство социальных дел предлагает местным самоуправлениям субсидии на оказание услуг по охране душевного здоровья на местном уровне. Финансирование может быть направлено на создание штатной единицы и найм психолога, а также на организацию других услуг, таких как кризисные консультации, группы поддержки и т. д. В этом году на субсидии выделено 1,3 миллиона евро, и к настоящему времени около половины местных самоуправлений подали заявки и получили финансирование.
К 2023 году Министерство социальных дел подаст заявку на дополнительное финансирование профилактических услуг в сфере охраны душевного здоровья и психиатрической помощи, поддержки детей и молодежи, а также услуг, направленных на помощь пострадавшим. Помимо прочего, дополнительное финансирование требуется и телефонной линии поддержки детей. Напомню, что нуждающиеся в помощи дети могут круглосуточно обращаться со своими проблемами по номеру 116111. Эти инвестиции крайне необходимы, ведь они помогут заложить прочную основу душевного здоровья наших детей и молодежи на всю жизнь.
Государство также финансирует попечительские услуги, связанные со сферой душевного здоровья, поддержку жертв, работу кризисных телефонов, деятельность Эстонской коалиции психического здоровья и благополучия (VATEK) и деятельность НКО Peaasjad. Последняя организация предлагает на своем сайте консультации, направленные на молодежь. В системе образования действуют системы консультирования и поддержки, а также существуют отдельные услуги для молодых людей с более серьезными проблемами душевного здоровья.
Существуют также различные основанные на фактических данных программы для родителей, а также детских садов и школ, которые помогают детям развивать базовые навыки саморегуляции и социальные навыки. К ним относятся, например, программа для развития родительских навыков «Чудесные годы», игра VEPA на развитие поведенческих навыков и программа борьбы с травлей KiVa.