По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, основное повышение цен на продукты питания в Эстонии уже произошло, и дальше цены будут расти медленнее, но их уровень уже очень высокий.
Йозинг: основной шок с ценами на продукты питания уже позади
Йозинг: основной шок с ценами на продукты питания уже позади
"Возможно, мы придем к следующему периоду, когда индекс [потребительских цен] будет очень маленький, но это не значит, что уровень [цен] будет низким, потому что база уже высокая", - сказала Йозинг во вторник радионовостям ERR, комментируя майскую статистику инфляции.
По словам Йозинг, определенные продукты питания могут дополнительно подорожать, но этот рост уже не будет таким существенным, как в последние месяцы.
По ее мнению, несмотря на дороговизну продуктов питания, наибольшей проблемой для людей станут высокие цены на энергоресурсы, спрос на которые значительно менее эластичен.
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