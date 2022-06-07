Йозинг: основной шок с ценами на продукты питания уже позади

"Возможно, мы придем к следующему периоду, когда индекс [потребительских цен] будет очень маленький, но это не значит, что уровень [цен] будет низким, потому что база уже высокая", - сказала Йозинг во вторник радионовостям ERR, комментируя майскую статистику инфляции.

По словам Йозинг, определенные продукты питания могут дополнительно подорожать, но этот рост уже не будет таким существенным, как в последние месяцы.