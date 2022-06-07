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«Газпром» и разработчики оружия попали под санкции Новой Зеландии

rus.postimees.ee
«Газпром» и разработчики оружия попали под санкции Новой Зеландии
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"Газпром".
"Газпром". Фото: Dado Ruvic

Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома» и еще 43 компаний из России и Беларуси. Об этом сообщает правительство страны.

«Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, попавших под санкции сегодня, играют решающую роль в разжигании незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

По ее словам, одной из санкционных государственных структур является «Газпром». Всего под новые санкции попали 44 компании, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий.

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