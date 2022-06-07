«Газпром» и разработчики оружия попали под санкции Новой Зеландии

«Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, попавших под санкции сегодня, играют решающую роль в разжигании незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.