Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома» и еще 43 компаний из России и Беларуси. Об этом сообщает правительство страны.
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«Газпром» и разработчики оружия попали под санкции Новой Зеландии
«Газпром» и разработчики оружия попали под санкции Новой Зеландии
«Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, попавших под санкции сегодня, играют решающую роль в разжигании незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
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