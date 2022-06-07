Золото. Иллюстративное фото.
Золото. Иллюстративное фото. Фото: Paul Fleet / PantherMedia / Paul Fleet

Министерство экономического развития РФ предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. РБК изучил законопроект, где, в том числе, предусмотрены послабления для корпоративного сектора в части выпуска и обслуживания ценных бумаг, а также потенциальное установление режима секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства.

Предлагаемые послабления разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций», говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.