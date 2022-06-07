В ходе акций по сбору отходов жители Таллинна сдали почти 27 тонн опасных отходов

«Опасные отходы можно было сдать приблизительно в 90 местах по всему городу, и люди активно воспользовались этой возможностью, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Кроме того, этой весной в рамках акций по сбору отходов горожане могли сдать на повторное использование вещи, которые им больше не нужны. Акции позволяют горожанам избавиться от различных видов отходов недалеко от дома. В долгосрочной перспективе мы планируем открыть в каждом районе центры по переработке отходов, которые принимали бы отходы разных видов».

В ходе акций по сбору опасных отходов, которые прошли во всех районах столицы, горожане активнее всего сдавали остатки краски, лака и клея - в общей сложности 16,6 тонны. Также было собрано 5,6 тонны электроприборов и 943 килограмма загрязненной упаковки.

Возможностью сдать опасные отходы воспользовались 1444 жителя Таллинна, наибольшую активность проявили жители Мустамяэ (303 человека) и Хааберсти (231 человек). Наибольшее количество отходов сдали жители Хааберсти, Нымме и Пирита - 4156, 3819 и 3817 килограммов соответственно.

Собранные в ходе акции годные к использованию вещи были переданы в Центр повторного использования. В основном горожане приносили книги и одежду. Наибольшее количество предметов было собрано в районах Нымме и Хааберсти.