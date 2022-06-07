В акциях по сбору опасных отходов, которые проходили в третьи и четвертые выходные мая, приняли участие 1444 жителя Таллинна. В общей сложности горожане сдали 26,5 тонны опасных отходов и 1,5 тонны годных к использованию вещей.
В ходе акций по сбору отходов жители Таллинна сдали почти 27 тонн опасных отходов
«Опасные отходы можно было сдать приблизительно в 90 местах по всему городу, и люди активно воспользовались этой возможностью, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Кроме того, этой весной в рамках акций по сбору отходов горожане могли сдать на повторное использование вещи, которые им больше не нужны. Акции позволяют горожанам избавиться от различных видов отходов недалеко от дома. В долгосрочной перспективе мы планируем открыть в каждом районе центры по переработке отходов, которые принимали бы отходы разных видов».
В ходе акций по сбору опасных отходов, которые прошли во всех районах столицы, горожане активнее всего сдавали остатки краски, лака и клея - в общей сложности 16,6 тонны. Также было собрано 5,6 тонны электроприборов и 943 килограмма загрязненной упаковки.
Возможностью сдать опасные отходы воспользовались 1444 жителя Таллинна, наибольшую активность проявили жители Мустамяэ (303 человека) и Хааберсти (231 человек). Наибольшее количество отходов сдали жители Хааберсти, Нымме и Пирита - 4156, 3819 и 3817 килограммов соответственно.
Собранные в ходе акции годные к использованию вещи были переданы в Центр повторного использования. В основном горожане приносили книги и одежду. Наибольшее количество предметов было собрано в районах Нымме и Хааберсти.
В Таллинне опасные отходы можно сдать в шести пунктах приема: в районе Кесклинн (парковки на Висмари, 13 и Вяйке-Раннавярав, 6), в Кристийне (Мустйыэ, 40), в Ласнамяэ (Паэ, 19, и напротив здания по адресу Нарвское шоссе, 150 – за автобусной остановкой), а также в Хааберсти (возле магазина Haabersti Rimi и автозаправочной станции Circle K). Пункты приема работают по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00 за исключением праздничных дней. Опасные отходы можно сдать также на столичных станциях по приему отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла и Пальяссааре.
Годную к использованию одежду и обувь, а также чистые и целые игрушки можно приносить в расположенные по всему городу красные и зеленые контейнеры для одежды. Местоположение контейнеров можно найти на веб-карте Таллинна. Прочие годные к использованию предметы (книги, посуду, аксессуары, спортивный инвентарь и т.д.), можно отнести в центр по переработке отходов на Пальяссааре, а также в магазины и пункты приема НКО Uuskasutuskeskus, адреса которых можно найти на сайте https://uuskasutus.ee/ru/anneta-asju/.
Подробная информация на тему обращения с отходами (на эстонском языке): https://www.tallinn.ee/jaatmed.
Одна из целей стратегии развития «Таллинн 2035» - сделать Таллинн городом, жители которого заботятся об окружающей среде, берегут ресурсы, и в потреблении исходят из принципов экономики замкнутого цикла. Цель экономики замкнутого цикла – обеспечить более чистую, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику. Новая система предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон, улучшение сотрудничества между ведомствами, предприятиями и неправительственными организациями и пополнение существующих сетей.
Хотя экономику замкнутого цикла обычно связывают с переработкой отходов, она во многом затрагивает и повседневную жизнь людей, предлагая возможности для снижения производства отходов, потребления ресурсов и воздействия результатов человеческой деятельности на окружающую среду. В числе прочего это предполагает сокращение необоснованного потребления, изменение принципов потребления, отказ от продуктов, при производстве которых не используются вторичные ресурсы и т.д.