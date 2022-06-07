В волости Муствеэ в реку въехала машина, один человек погиб

К моменту прибытия спасателей из машины вышли два человека, но один все еще оставался под водой. В 11.48 спасатели вытащили автомобиль из воды.

Люди, вышедшие из машины, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они объяснили, что у машины якобы отказали тормоза, и поэтому поездка закончилась в реке. Они разбили заднее стекло автомобиля и сумели выбраться. Однако один человек остался в машине, сообщив, что не умеет плавать. К сожалению, он погиб. На данный момент неизвестно, кто из троих был за рулем.