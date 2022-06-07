Сегодня в 11.00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Вооре в волости Муствеэ автомобиль с тремя мужчинами въехал в реку и ушел под воду.
В волости Муствеэ в реку въехала машина, один человек погиб
В волости Муствеэ в реку въехала машина, один человек погиб
К моменту прибытия спасателей из машины вышли два человека, но один все еще оставался под водой. В 11.48 спасатели вытащили автомобиль из воды.
Люди, вышедшие из машины, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они объяснили, что у машины якобы отказали тормоза, и поэтому поездка закончилась в реке. Они разбили заднее стекло автомобиля и сумели выбраться. Однако один человек остался в машине, сообщив, что не умеет плавать. К сожалению, он погиб. На данный момент неизвестно, кто из троих был за рулем.
Присутствовавшие на месте происшествия пояснили, что полицейские забрали одного из спасшихся для дачи показаний, а другой снова решил утопить горе на дне бутылки.
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