Банк Эстонии: в ближайшее время существенного замедления темпов инфляции не предвидится

Рост цен на нефть на мировом рынке продолжился, удорожанию топлива содействовало также ослабление курса евро.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,9% и по сравнению с маем прошлого года на 20,0%.

Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 15,7% и услуги – на 28,8%, сообщил департамент.

"Большая часть подорожания потребительской корзины связана с возросшими расходами на энергию и, в соответствии с фьючерсами, стоимость энергии останется на высоком уровне и в ближайшем будущем. Посредством расходов на производство и на распределение дороговизна энергии переносится на стоимость и других товаров и услуг, то есть, рост цен становится широкомасштабным и, судя по всему, стабильным, поскольку перенос и распределение влияния роста цен на энергию потребует времени», - пояснил Сулев Перт. Он отметил, что в ближайшее время существенного замедления темпов инфляции не предвидится.