На темпы инфляции в Эстонии в мае в первую очередь повлияли цены на энергию, считает экономист Банка Эстонии Сулев Перт. По его словам, в части цен на электроэнергию сезонного спада цен не произошло, а биржевая стоимость электричества стала крайне нестабильной.
Банк Эстонии: в ближайшее время существенного замедления темпов инфляции не предвидится
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжился, удорожанию топлива содействовало также ослабление курса евро.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,9% и по сравнению с маем прошлого года на 20,0%.
Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 15,7% и услуги – на 28,8%, сообщил департамент.
"Большая часть подорожания потребительской корзины связана с возросшими расходами на энергию и, в соответствии с фьючерсами, стоимость энергии останется на высоком уровне и в ближайшем будущем. Посредством расходов на производство и на распределение дороговизна энергии переносится на стоимость и других товаров и услуг, то есть, рост цен становится широкомасштабным и, судя по всему, стабильным, поскольку перенос и распределение влияния роста цен на энергию потребует времени», - пояснил Сулев Перт. Он отметил, что в ближайшее время существенного замедления темпов инфляции не предвидится.
"Вдобавок к этим факторам в Эстонии добавляется и вызванный большим спросом рост цен — быстрый рост доходов, накопленные за время пандемии сбережения и включенные в обращение средства из второй пенсионной ступени, а также рост расходов государства — все они внесли свой вклад в рост цен. Тот факт, что живой спрос позволил предприятиям повысить цены темпами, опережающими рост расходов, подтверждается, среди прочего, мощным ростом прибыли. Одновременно рост прибыли отражает и то, что средний рост зарплат, превышающий 10 процентов, для предприятий пока остается вполне терпимым", - добавил Перт.