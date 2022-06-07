Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 7 июня.
Разведка Эстонии: стали распространяться сведения о возможных атаках на подразделения российских войск в Приднестровье
Общая информация
В выходные вновь стали распространяться сведения о возможных атаках на подразделения российских войск в Приднестровье. Якобы на стоянке техники одной из воинских частей было совершено нападение с применением ручной гранаты, в результате чего был нанесен имущественный ущерб. Причина этой атаки неясна, поскольку прежние похожие на эту провокации не повлияли на обстановку в регионе.
Указ президента Российской Федерации (РФ) уточнил социальные гарантии в случае гибели физических лиц в ходе войны на Украине. Единовременная выплата в размере 5 млн рублей полагается семьям военнослужащих, сотрудников Росгвардии, пограничников ФСБ, государственных и муниципальных чиновников, а также добровольцев, действовавших в зоне ведения боевых действий. При этом действие указа распространяется не только на территорию так называемых народных республик, но и оставшуюся Украину.
На основании этого можно предположить, что РФ намерена значительно усилить присутствие невоенного персонала на захваченных территориях с целью утверждения оккупационной власти. Одновременно с этим все чаще поступает информация о возникновении проблем с выплатами положенных компенсаций.
На оккупированных территориях продолжается вооруженное сопротивление. Нападения совершаются на небольшие группы военнослужащих РФ и других представителей оккупационных властей. При этом власти Украины неоднократно подчеркивали, что в случае необходимости сопротивление может быть ожесточено и синхронизировано по времени с контрнаступлением вооруженных сил. Пока что противодействие оккупантам носит скорее осторожный характер.
Военно-морские силы Украины заявили, что 6 мая им удалось отодвинуть от украинского берега часть Черноморского флота РФ на 100 километров. Вдобавок вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поменяли тактику на море, больше полагаясь на размещенные в районе Крыма береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион».
Министерство обороны Великобритании отметило усиление противовоздушной обороны на острове Змейный: Россия перебросила комплексы ПВО «Тор» и «Панцирь». Вероятнее всего, они должны прикрывать корабли ВМС РФ. Таким образом, ВС РФ все сильнее полагается не на активные действия флота, а сухопутные системы вооружений. Это говорит об успехах вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Черного моря.
В социальных сетях распространяются слухи об участии в восстановлении железнодорожного моста под Купянском в Харьковской области инженерных частей вооруженных сил Республики Беларусь (ВС РБ). Данная информация пока что не подтверждена независимыми источниками. Если она окажется правдой, она обозначит принципиальное изменение поведения Белоруссии.
Харьковское направление (Восток)
В ушедшие сутки ВС РФ продолжили наносить удары дальнобойными средствами как по Харькову, так и населенным пунктам на севере и северо-востоке от города. ВСУ провели локальные контратаки севернее Харькова. Ни одна из сторон значимых результатов не добилась.
Российские войска продолжили обстреливать позиции украинцев и предпринимать атаки с Изюмского плацдарма в сторону Славянска. Насколько известно, успеха они не имели. ВСУ сообщили о неудачном штурме ВС РФ села Долгенькое. Якобы в этом районе в числе добровольцев был замечен дупетат Государственной думы РФ Александр Бородай.
ВС РФ продолжили обстреливать из артиллерии позиции противника на юго-западном фасе Изюмского плацдарма. Российские войска добились ограниченных успехов южнее Лимана в районе сел Щурово и Старый Караван. Предположительно, они пытаются выйти на берег реки Северный Донец для продолжения наступления на Славянск.
Рубеж Донецк – Луганск
В Северодонецке продолжаются интенсивные бои. Город и окрестности подвергаются артиллерийским обстрелам. Таким образом ВС РФ поддерживают штурм Северодонецка и пытаются помешать подходу резервов и нарушить снабжение украинских сил. Вероятно, российские войска намерены обойти Северодонецк и отрезать части ВСУ от мостов через реку Северный Донец.
ВС РФ продолжили бомбить населенные пункты восточнее Бахмута с помощью минометов, артиллерии, ракет и авиации. Российские войска пытались продвинуться с плацдарма под Попасной в сторону Бахмута, но якобы атака была отбита.
Россияне добились некоторых успехов севернее Авдеевки. Вероятно, они намерены взять под контроль трассу Н20 для поддержки штурма города с севера.
Южное направление
ВС РФ наносят артиллерийские удары по позициям украинских сил в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Российские войска продолжают придерживаться преимущественно оборонительной тактики.
Одновременно с этим они провели ряд неудачных локальных атак на границе Херсонской и Николаевской областей. Вдобавок к этому ВС РФ накапливают силы на границах Запорожской и Донецкой областей. Возможно, они укрепляют свои позиции и готовятся возобновлению наступления в северном направлении.