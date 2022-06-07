Разведка Эстонии: стали распространяться сведения о возможных атаках на подразделения российских войск в Приднестровье

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В выходные вновь стали распространяться сведения о возможных атаках на подразделения российских войск в Приднестровье. Якобы на стоянке техники одной из воинских частей было совершено нападение с применением ручной гранаты, в результате чего был нанесен имущественный ущерб. Причина этой атаки неясна, поскольку прежние похожие на эту провокации не повлияли на обстановку в регионе.

Указ президента Российской Федерации (РФ) уточнил социальные гарантии в случае гибели физических лиц в ходе войны на Украине. Единовременная выплата в размере 5 млн рублей полагается семьям военнослужащих, сотрудников Росгвардии, пограничников ФСБ, государственных и муниципальных чиновников, а также добровольцев, действовавших в зоне ведения боевых действий. При этом действие указа распространяется не только на территорию так называемых народных республик, но и оставшуюся Украину.

На основании этого можно предположить, что РФ намерена значительно усилить присутствие невоенного персонала на захваченных территориях с целью утверждения оккупационной власти. Одновременно с этим все чаще поступает информация о возникновении проблем с выплатами положенных компенсаций.

На оккупированных территориях продолжается вооруженное сопротивление. Нападения совершаются на небольшие группы военнослужащих РФ и других представителей оккупационных властей. При этом власти Украины неоднократно подчеркивали, что в случае необходимости сопротивление может быть ожесточено и синхронизировано по времени с контрнаступлением вооруженных сил. Пока что противодействие оккупантам носит скорее осторожный характер.